Şırnak Uludere'de Nizam Kara, katnefis pekmezi üretimini 10 yıldır sürdürüyor

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Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çiftçilik yapan Nizam Kara, bölgenin eski üzüm çeşitlerinden katnefis pekmezi üretmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşan Kara, geleneksel üretim yöntemlerini kullanarak geçmişte beldenin önemli geçim kaynaklarından biri olan bağcılık kültürünü sürdürüyor.

HİLAL BELDESİNDE BAĞCILIK GELENEĞİ

Geçmişte Hilal beldesinde yaygın olarak yapılan bağcılık, günümüzde eski önemini korumuyor. Hem kamu personeli olarak çalışan hem de çiftçilikle uğraşan Nizam Kara, bölgenin eski üzüm çeşitlerinden katnefis pekmezi üretimini sürdüren isimler arasında yer alıyor.

Kara'nın verdiği bilgilere göre üretim sırasında kimyasal madde, suni gübre ve tarım ilacı kullanılmıyor. Pekmez, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

KATNEFİS PEKMEZİ NASIL YAPILIYOR?

Katnefis pekmezinin üretimi, üzümlerin toplanması ve makineden geçirilerek suyunun çıkarılmasıyla başlıyor. Elde edilen şıra, odun külü kullanılarak kaynatılıyor. Ardından yabancı maddelerin ve külün dibe çökmesi için yaklaşık 24 saat dinlendiriliyor.

Dinlenme sürecinin ardından berraklaşan üzüm suyu, tortulardan süzülerek yeniden büyük kazanlara alınıyor. Yaklaşık 12 saat süren son kaynatma aşamasında kıvamını alan pekmez, toplam 36 aşamadan oluşan üretim sürecinin tamamlanmasıyla hazır hale geliyor.

GELENEKSEL ÜRETİM YÖNTEMLERİ KULLANILIYOR

Katnefis pekmezi üretiminin zahmetli bir süreç olduğunu belirten Nizam Kara, bu nedenle üretimi sürdüren kişi sayısının azaldığını ifade ediyor. Hilal beldesinde devam eden üretim, geçmişte bölgenin geçim kaynakları arasında bulunan bağcılık kültürünün günümüzde de yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu