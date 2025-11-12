Sındırgı'da 17 bin artçı deprem sonrası uzman psikologdan toplumsal travma uyarısı

Doğuş Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Nur İnci Namlı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'tan bu yana devam eden ve geniş bir bölgeyi etkileyen depremlerin toplumsal etkisini değerlendirdi.

"OLAĞANDIŞI BİR DURUMA VERİLEN DOĞAL TEPKİ"

Dr. Namlı, uzun süredir devam eden sarsıntıların insanların psikolojisinde derin etkiler bıraktığını belirterek, bu tür tepkilerin aslında "insani" olduğunu vurguladı ve "Sürekli sarsıntı yaşayan kişiler uzun süre yüksek kaygı ve belirsizlik hissi içinde kalıyor. Bu, olağandışı bir duruma verilen doğal bir insan tepkisidir." dedi.

Namlı'ya göre bölgede yaşayan birçok kişi, şu anda travmatik stres belirtileri gösteriyor.

Bu belirtiler arasında; her an yeni bir sarsıntı bekleme, uyku sorunları, bedensel gerginlik, mide ve baş ağrısı, evine girememe veya güvensizlik hissi ön plana çıkıyor.

"Bu tepkiler çoğu insanda zamanla azalır" diyen Namlı, sarsıntıların uzaması durumunda bu stresin kronikleşme riskine dikkat çekti.

AKUT STRES TEPKİSİ

Dr. Namlı, şu an birçok kişinin "akut stres tepkisi" yaşadığını belirterek, bu dönemin travma sonrası stres bozukluğunun erken evresi olarak değerlendirilebileceğini söyledi ve ekledi: "Vücut ve zihin, tehdidin hâlâ sürdüğü algısıyla alarmda. 'Deprem bitti ama korku bitmedi' hissi oldukça yaygın. Sarsıntılar sık tekrarlandığı için bu stres daha yoğun yaşanıyor olabilir."

"GÜVEN DUYGUSUNU YENİDEN İNŞA ETMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Dr. Namlı, deprem sonrası psikolojik dayanıklılığı artırmak için bazı önerilerde de bulundu:

Rutine dönmek : Günlük yaşamı olabildiğince sürdürmek, belirsizlik duygusunu azaltır.

Güven duygusunu inşa etmek : Güvenli bir yerde kalmak, yakınlarla iletişimde olmak ve sosyal destek almak çok önemlidir.

Duyguları bastırmamak : Korku, öfke, çaresizlik gibi duyguların paylaşılması iyileştirici bir etkidir.

Bedensel rahatlama: Derin nefes, gevşeme egzersizleri ve hareket etmek gerginliği azaltır.

Bilgi kirliliğinden kaçınmak : Doğrulanmamış haberlerin sürekli takibi kaygıyı artırır.

Namlı ayrıca, özellikle yaşlı bireyler için dini ritüellerin de psikolojik rahatlama sağlayabileceğini belirtti.