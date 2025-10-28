Haberler

Simge Sağın kimdir? Şarkıcı Simge kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Simge Sağın kimdir? Şarkıcı Simge kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın, son yıllarda müzik listelerinde zirveden inmeyen şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Sahne enerjisi, güçlü sesi ve özgün tarzıyla dikkat çeken başarılı sanatçı, kariyerine vokalist olarak başlamış, kısa sürede kendi müzik yolculuğunu inşa etmeyi başarmıştır. Peki, Simge Sağın kimdir? Şarkıcı Simge kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olan Simge Sağın, hem sahne performanslarıyla hem de dillere dolanan şarkılarıyla son yılların en çok konuşulan sanatçılarından biri. Gerek müzik tarzı gerekse enerjik duruşuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Simge, kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanarak adını pop müziğin unutulmaz isimleri arasına yazdırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın, Türk pop müziğinin en sevilen kadın şarkıcılarından biridir. 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelen Simge, müzikle iç içe bir ailede büyüdü. Babasının müzisyen olması sayesinde küçük yaşta müziğe ilgi duyan sanatçı, henüz 12 yaşındayken gitar çalmaya başladı ve zamanla kendi bestelerini yaparak müzik yolculuğuna ilk adımlarını attı.

Simge Sağın kimdir? Şarkıcı Simge kaç yaşında, nereli, kariyeri?

SİMGE SAĞIN KAÇ YAŞINDA?

8 Ağustos 1981 doğumlu olan Simge Sağın, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Genç yaşlarından itibaren sahne deneyimi kazanan Simge, kariyerinin 20 yılı aşkın bir süresini müzik dünyasında geçirmiştir. Bugün hâlâ enerjisi, sahne performansı ve sesiyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmeye devam etmektedir.

SİMGE SAĞIN NERELİ?

Simge Sağın, doğma büyüme İstanbulludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olan sanatçı, eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel olarak müzik kariyerine adım atmıştır. İstanbul'un sanatla yoğrulmuş kültürel ortamı, onun müzikal tarzına da ilham olmuştur.

Simge Sağın kimdir? Şarkıcı Simge kaç yaşında, nereli, kariyeri?

SİMGE SAĞIN'IN KARİYERİ

Simge Sağın, müzik kariyerine önce ünlü sanatçılara vokalistlik yaparak başladı. Zeynep Dizdar, Gülşen, Yaşar Günaçgün ve Serdar Ortaç gibi isimlerin sahnesinde yer aldı. 2007 yılında "Annem" dizisinin müziğini Kıraç'la birlikte seslendirerek ilk kez geniş bir kitle tarafından tanındı.

2011 yılında Erdem Kınay prodüktörlüğünde hazırladığı ilk albümü "Yeni Çıktı" ile müzik piyasasına güçlü bir giriş yaptı. Ardından 2014'te "Bip Bip" isimli ikinci EP'sini yayımlayarak pop müziğin yükselen isimlerinden biri oldu. Asıl büyük çıkışını ise 2015 yılında yayınladığı "Miş Miş" şarkısıyla yakaladı. Bu şarkı uzun süre listelerde zirvede kaldı ve Simge'yi Türkiye'nin en popüler kadın sanatçılarından biri haline getirdi.

2016 yılında yayımladığı "Yankı" teklisiyle başarısını sürdürdü. Yıllar içinde "Kamera", "Ben Bazen", "Aşkın Olayım" gibi hitlerle müzik listelerinden düşmeyen Simge Sağın, sahne performansları, güçlü sesi ve enerjisiyle Türk pop müziğinin en parlak yıldızları arasında yerini sağlamlaştırdı.

