SIFIR ATIK FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ: İstanbul sıfır atık festivali ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

İstanbul, çevre ve sürdürülebilirlik temalı önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliği ve çevre bilinci temalarıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar, festivalin başlangıç tarihi, saat bilgisi ve gerçekleştirileceği alanı merak ederken, etkinliğin İstanbul’da geniş katılımla yapılması bekleniyor. Sıfır atık bilincini artırmayı hedefleyen festivalin program detayları ise yakından takip ediliyor.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ’NDEN SIFIR ATIK FESTİVALİ ÇAĞRISI

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda görev yapan Yavuz Sondaj Gemisi, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam temasıyla düzenlenecek Sıfır Atık Festivali için dikkat çeken bir çağrı yaptı. “Rotanız Sıfır Atık Festivali olsun” mesajı, enerji ve çevre vizyonunun ortak bir noktada buluştuğunu vurguladı.

SIFIR ATIK HAREKETİNİ KİM YÜRÜTÜYOR?

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık hareketi, Türkiye’nin çevre politikalarında önemli bir rol oynuyor. Enerji politikaları ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar koordinasyonunda yürütülüyor.

SIFIR ATIK FESTİVALİ NE ZAMAN VE NEREDE DÜZENLENECEK?

Sıfır Atık Festivali, 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Festival boyunca enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir kalkınma temaları uygulamalı etkinliklerle ziyaretçilere sunulacak.

FESTİVALDE HANGİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK?

Etkinlikte özellikle enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojileri, yerli enerji üretimi, milli kaynakların korunması ve sıfır atık bilinci gibi başlıklar öne çıkacak. Katılımcılar, enerji üretim süreçlerini deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacak.

FESTİVALİN KATILIMCILARI KİMLER OLACAK?

Festival, kamu kurumları, enerji sektörü temsilcileri, teknoloji firmaları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenecek etkinlikte, özellikle gençler ve çocuklar için özel eğitim alanları oluşturulacak. Ayrıca akademisyenler, uzmanlar ve sektör temsilcileri de panel ve etkinliklerde yer alacak.

YAVUZ VE FATİH SONDAJ GEMİLERİ FESTİVALDE NASIL TANITILACAK?

Festival alanında kurulacak özel bölümlerde Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinin enerji arama ve üretim süreçleri interaktif uygulamalarla anlatılacak. Ayrıca doğal gaz depolama tesisleri ve enerji altyapısı hakkında bilgilendirici deneyim alanları yer alacak.

FESTİVALDE ZİYARETÇİLERİ NELER BEKLİYOR?

Ziyaretçiler; pedal çevirerek elektrik üretme sistemleri, güneş enerjisi uygulamaları, robot teknolojileri, yapay zekâ deneyimleri ve dikey tarım çözümleri gibi birçok interaktif içerikle buluşacak. Festival, çevre bilinci ile teknolojiyi bir araya getiren kapsamlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.