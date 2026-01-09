Haberler

Şiddetli fırtına can aldı! 5 ilden kahreden haberler

Türkiye genelinde gün boyu etkili olan kuvvetli fırtına birçok ilde çatıları uçurdu, balkonları yıktı. Karaman, Denizli, Aydın, Bursa ve Aksaray'da yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti.

  • Şiddetli fırtına Türkiye'de 5 kişinin ölümüne neden oldu.
  • Fırtınada Karaman'da bir ahır çatısı, Denizli'de bir ev çatısı, Aydın'da bir iskele, Bursa'da bir duvar ve Aksaray'da bir restoran çatısı olayları yaşandı.
  • Ölenler arasında Karaman'da 58 yaşında bir erkek, Denizli'de bir erkek, Aydın'da 30 yaşında bir erkek, Bursa'da 22 yaşında yabancı uyruklu bir kişi ve Aksaray'da 60 yaşında bir kadın bulunuyor.

Türkiye'nin birçok ilinde fırtına nedeniyle çatılar uçtu, balkonlar yıkıldı. Yurdun büyük bölümünde gün boyu etkili olan kuvvetli fırtına 5 cana mal oldu.

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Böğecik köyünde yaşayan Süleyman Karamanoğlu'na ait ahırın çinko çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savruldu. Çatı, hayvanlarını kontrol etmek için dışarıya çıkan 58 yaşındaki adama çarptı. Yere yığılan Karamanoğlu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Süleyman Karamanoğlu'nun öldüğünü belirledi.

DENİZLİ'DE ÇATIYI KONTROL EDEN ADAM DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde de fırtına etkiliydi. Aydın Çelik, fırtınada kontrol amaçlı evinin çatısına çıktı ancak şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybetti. Zemine düşerek ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aydın Çelik'in kardeşinin 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından Bingöl'de düzenlenen saldırıda şehit olduğu öğrenildi.

AYDIN'DA İSKELEDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİ DENİZE DÜŞTÜ

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde çalışma yapılıyordu. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Fırtına sırasında oluşan dalgalar, iskelede çalışan üç işçiyi denize düşürdü. Arama kurtarma ekipleri, 30 yaşındaki İsmail Dağ'ın cansız bedenine ulaştı. Hastaneye kaldırılan diğer iki işçinin tedavisi sürüyor. İşçilerden birinin durumu ise ağır.

BURSA'DA BİR GENÇ DUVARIN ALDINDA KALDI

Bursa'da rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi aştı. Kestel ilçesinde bir duvar çöktü. O sırada 22 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişi, duvarın önündeydi. Moloz yığınlarının altında kalan genç kurtarılamadı.

AKSARAY'DA BAHÇEDEKİ KADININ ÜZERİNE ÇATI PARÇALARI DÜŞTÜ

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Restoran işleten 60 yaşındaki Meral Tezer, o sırada bahçedeydi. Restoranın kopan çatısının parçaları kadına isabet etti. Ağır yaralanan Tezel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

