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Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Sibil Çetinkaya hayatı ve kariyeri...

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Sibil Çetinkaya'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Sibil Çetinkaya'nın hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgileri içeren bu yazıyı okuyarak, Sibil Çetinkaya hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Peki, Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Sibil Çetinkaya, son dönemde sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve hakkında bilgi aranan isimlerden biri haline geldi. Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi olarak gündeme gelen Sibil Çetinkaya'nın hayatı ve kariyeri ilgiyle araştırılıyor. Peki, Sibil Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Sibil Çetinkaya hakkında merak edilenler...

SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Sibil Çetinkaya, 10 Mayıs 1994 tarihinde doğmuş bir sosyal medya fenomenidir. İlkokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'ne başlamıştır.

Üniversite eğitimi sırasında, değişim programıyla Londra'ya gitmiş ve çocukluk hayali olan oyunculuğa adım atma fırsatı bulmuştur. Ancak Türkiye'ye döndüğünde, oyunculuk sektörüne yönelmek yerine üniversitesinin son yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çeşitli kamera önü programlarında yer almıştır. Üniversite mezuniyetinin ardından medya kuruluşlarında kamera arkası görevlerde çalışmaya başlamıştır.

Sonrasında, kendi YouTube kanalını açarak sosyal medya dünyasına adım atan Sibil Çetinkaya, bu platformda farklı konular üzerine vloglar ve videolar çekmektedir. Kendi renkli kişiliğini ve yaratıcı içeriklerini izleyicileriyle paylaşan Sibil, YouTube'da geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli?Sibil Çetinkaya

Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli?Sibil Çetinkaya

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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