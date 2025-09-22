Sibel Taşçıoğlu kimdir? Sibel Taşçıoğlu kaç yaşında, nereli, Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti dizisiyle uzun süre gündemde kalan Sibel Taşçıoğlu, izleyicilerin merak odağı haline geldi. Özellikle rol arkadaşı Feyza Civelek ile yaşandığı iddia edilen olaylar, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Dizideki başarılı performansının yanı sıra, set arkasındaki bu tartışmalarla da konuşulan Taşçıoğlu'nun kim olduğu, kariyeri ve yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sibel Taşçıoğlu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Sibel Taşçıoğlu, hem oyuncu hem de seslendirme sanatçısı olarak tanınan deneyimli bir sanatçıdır. 28 Temmuz 1976'da Bursa'da dünyaya gelmiştir. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Taşçıoğlu, yıllar içinde televizyon ve sinema dünyasında da kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Çeşitli dizi ve filmlerdeki başarılı performanslarıyla dikkat çekmiş olan Taşçıoğlu, en son "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Pembe Ünal karakterini canlandırarak geniş kitlelerce tanınmıştır. Sahnedeki güçlü duruşu ve etkileyici oyunculuğuyla hem tiyatro seyircisinin hem de televizyon izleyicilerinin beğenisini kazanmıştır.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1976 doğumlu olan Sibel Taşçıoğlu, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Sanat yaşamına genç yaşta başlayan Taşçıoğlu, yaklaşık üç dekaddır tiyatro ve televizyon dünyasında aktif olarak kariyerini sürdürmektedir. Deneyimi ve ustalığı, onu sektörün saygın isimlerinden biri haline getirmiştir.

SİBEL TAŞÇIOĞLU NERELİ?

Sibel Taşçıoğlu, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen şehri Bursa'da doğmuştur. Bursa'nın sanat ve kültür ortamında büyüyen Taşçıoğlu, sanat tutkusunu burada geliştirerek oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Şehrin sunduğu sanat imkânları ve kültürel atmosfer, onun kariyerindeki önemli bir başlangıç noktası olmuştur.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KARİYERİ

Sibel Taşçıoğlu, tiyatroya 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çocuk oyunu "Tılsım" ile adım atmıştır. 1997'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanarak oyunculuk eğitimini akademik olarak da pekiştirmiştir. 2000-2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da birçok oyunda sahne almış, 2007'de ise Kenter Tiyatrosu'nda "Anna Karenina" adlı oyunda rol almıştır.

Sinema dünyasına "Rus Gelin" filmiyle giriş yapan Taşçıoğlu, birçok televizyon dizisinde de önemli karakterlere hayat vermiştir. Bunlar arasında "Kırık Ayna", "Mühürlü Güller", "Yadigar", "Ekmek Teknesi", "Gözyaşı Çetesi", "Gönül Salıncağı", "Serçe" ve "Pulsar" gibi yapımlar yer almaktadır. Televizyon kariyerinde "Medcezir" dizisinde Nevin karakterini canlandırmasıyla da adından söz ettirmiştir.

2022 yılından bu yana "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Pembe Ünal rolüyle ekranlarda yer almaktadır. Taşçıoğlu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra animasyon filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır. Ayrıca, oyuncu Murat Kolçak Köstendil ile evlidir ve özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak tutmaktadır.

SİBEL TAŞÇIOĞLU'NUN FEYZA CİVELEK İLE ARASINDA NE GEÇTİ?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı sonrası spekülasyonlar hız kesmiyor. Yüksek reytingleriyle dikkat çeken dizi, yeni sezona bomba gibi girerken, Taşçıoğlu'nun vedasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Söylentilere göre, Feyza Civelek'in (Nilay) sette bir koltuğa işerken yakalandığı ve suçu Sibel Taşçıoğlu'nun üzerine attığı konuşuluyor. Yaşanan tartışmaların ardından, Pembe karakteri için ölüm sahnesi yazıldığı öne sürülüyor.