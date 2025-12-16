Haberler

Shayen, Türkiye'de Royal Pharma ile Resmî Distribütörlük Anlaşması İmzaladı

Güncelleme:
Fransa'nın Zarafetini ve Kore'nin Yenilikçiliğini Buluşturan, Yeni Nesil Güzellik Sistemi Shayen, Türkiye Resmî Distribütörlüğü İçin Royal Pharma A.Ş. ile Stratejik Ortaklığını Resmen Başlattı.

Fransa'nın köklü kozmetik geleneği ile Kore'nin ileri biyoteknolojik cilt bilimini aynı formülde buluşturan yeni nesil güzellik markası Shayen, Türkiye pazarı için kritik bir adımı resmen tamamladı. Fransa merkezli Laboratoires Shayen Cosmétiques & Compléments ile Türkiye'nin önde gelen ilaç ve sağlık yatırımlarından Royal Pharma A.Ş. arasında, Türkiye resmî distribütörlüğü ve stratejik iş birliği anlaşması kesin olarak imzalandı.

Bu stratejik iş birliği sayesinde, bugüne kadar patent hakları nedeniyle Türkiye'de satışa sunulamayan, yalnızca Laboratoires Shayen Cosmétiques & Compléments bünyesinde geliştirilen birçok ileri teknoloji içerik ve formülasyon, ilk kez Türkiye pazarına giriş yapma imkânı buluyor. Böylece Shayen'in bilimsel olarak kanıtlanmış yüksek performanslı ve premium içerikleri, ilk kez Türk tüketicilerle buluşarak sektörde yeni bir standart oluşturuyor.

Shayen; ileri teknoloji ile geliştirilmiş dermokozmetik cilt bakım ürünleri ile birlikte, nutricosmetic (içten destekleyici supplement) ürünlerini de aynı marka çatısı altında sunarak, güzelliği hem dıştan hem içten destekleyen bütüncül bir yaklaşım benimsiyor Bu kapsamda ürünler; cilt sağlığı, saç kalitesi, hücresel yenilenme, bağışıklık dengesi ve genel enerji düzeyi gibi unsurları kapsayan çok yönlü bir "iyilik hali (well-being)" hedefi doğrultusunda geliştiriliyor. Markanın tüm üretim süreçleri, uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uygun şekilde Fransa ve Kore'de gerçekleştiriliyor.

Fransız sofistike kozmetik bilimi ile Kore'nin fermantasyon ve biyoteknoloji alanındaki uzmanlığının birleştiği Shayen formülleri; cilt sağlığını hücresel düzeyde desteklemeyi, cilt bariyerini güçlendirmeyi ve yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltmayı hedefliyor.

Türkiye anlaşması kapsamında marka, ilk etapta:

Çözünür mikro iğne teknolojisine sahip, mezoterapi etkili bakım ürünlerini

Fermente Gaoben + Centella anti-aging ürünleri

Cilt, saç ve genel iyilik halini desteklemeye yönelik yeni nesil supplement / nutricosmetic ürünlerini

Türk tüketicisiyle buluşturmayı planlıyor.

Bu anlaşma ile Royal Pharma A.Ş., Shayen markasının Türkiye'deki satış, pazarlama, dağıtım ve marka yönetiminden sorumlu resmî distribütörü oldu.

Marka yetkilileri, bugüne kadar patent hakları nedeniyle Türkiye'de satışa sunulamayan, dünyada yalnızca Laboratoires Shayen Cosmétiques & Compléments bünyesinde geliştirilen özel üretim teknikleri sayesinde premium segmentte konumlandırılan Shayen Paris ürünlerini, daima yüksek kararlılık, güvenilirlik ve kalite prensipleriyle tüketicilerle buluşturacaklarını belirtti.

Shayen'in Türkiye'deki ticari lansman takvimi, satış kanalları ve ürün detayları, önümüzdeki dönemde kamuoyu ve sektör profesyonelleri ile paylaşılacaktır.

Senem Zafer
Haberler.com / Advertorial Bülten
Haberler.com
500

