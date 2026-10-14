Shakhtar Donetsk AEK maçı hangi kanalda, Shakhtar Donetsk AEK maçı nereden CANLI izlenir?

Shakhtar Donetsk ile AEK, Şampiyonlar Ligi'nde kritik puanlar için kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakiplerini buluşturan mücadele, Türk futbolseverlerin de yakından takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Shakhtar Donetsk AEK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma neden Londra'da oynanıyor? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

SHAKHTAR DONETSK AEK MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Yunan temsilcisi AEK'yi konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

SHAKHTAR DONETSK AEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk-AEK karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

SHAKHTAR DONETSK AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk ile AEK arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK AEK MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

tabii Spor 2 yayınına internet üzerinden erişilebiliyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi tabii'nin dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

SHAKHTAR DONETSK AEK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Shakhtar Donetsk'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını ülkesinin dışında oynayan Shakhtar, AEK'yi tarafsız sahada ağırlayacak. Ukrayna ekibi galibiyet hedeflerken, AEK ise Londra'dan puan ya da puanlarla dönmenin peşinde.

İKİ TAKIM DA TÜRK TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİBİ

Shakhtar Donetsk-AEK karşılaşması, Türk futbolseverler açısından da ayrı bir önem taşıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 25 Kasım 2026'da Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Galatasaray ise 8 Aralık 2026'da AEK deplasmanına çıkacak. Bu nedenle iki takımın bu akşamki performansı, hem sarı-lacivertli hem de sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yakından takip edilecek.