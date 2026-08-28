SGK'dan hafta sonu mesaisi: Tecil ve taksitlendirme başvuruları için son gün 31 Ağustos

Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkezleri, tecil ve taksitlendirme başvurularında vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla 29-30 Ağustos tarihlerinde hafta sonu da hizmet verecek.

Kahramanmaraş'ta işverenler ile 4B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı bulunan vatandaşları ilgilendiren duyuruya göre, başvuru işlemlerini henüz tamamlamayanlar bu imkandan yararlanabilecek.

Tecil ve taksitlendirme başvurularının zamanında tamamlanabilmesi amacıyla SGK birimlerinde hafta sonu mesaisi yapılacak. Başvuruların 31 Ağustos 2026 Pazartesi gününe kadar tamamlanması ve ilk taksit tutarının ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.

İşverenler ve 4B kapsamındaki sigortalıların hak kaybı yaşamamaları için başvuru ve ödeme işlemlerini belirtilen sürede tamamlamaları önem taşıyor. SGK İl Müdürü Hüseyin Karaoğlan, işlemlerin son güne bırakılmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi