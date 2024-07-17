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Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Barış Alper ve Şeyma Subaşı birlikte mi görüntülendi?

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Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz ve sosyetik güzel Şeyma Subaşı'nın birlikteliği gündem oldu. Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı sevgili mi merak ediliyor. Peki, Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Barış Alper ve Şeyma Subaşı birlikte mi görüntülendi?

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 sonrası tatil yaptığı Bodrum'da sosyetik güzel Şeyma Subaşı ile bir mekanda sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi. Peki, Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Barış Alper ve Şeyma Subaşı birlikte mi görüntülendi?

ŞEYMA SUBAŞI VE BARIŞ ALPER SEVGİLİ Mİ?

Başarılı futbolcu, Almanya'daki turnuvadan döner dönmez soluğu Bodrum'da aldı. Sezonun yorgunluğunu atan ünlü futbolcu, yakın arkadaşlarıyla denizin ve güneşin çıkardı.

Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Barış Alper ve Şeyma Subaşı birlikte mi görüntülendi?

ŞEYMA SUBAŞI VE BARIŞ ALPER BİRLİKTE Mİ GÖRÜNTÜLENDİ?

İddiaya göre burada Şeyma Subaşı ile karşılaşan Yılmaz, sosyetik güzelle derin sohbete daldı. Saatler ilerledikçe oldukça samimi olan Yılmaz ve Subaşı gece sonunda, başka bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz sevgili mi? Barış Alper ve Şeyma Subaşı birlikte mi görüntülendi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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