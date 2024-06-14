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Seyithan İzsiz neden istifa etti? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz neden istifa etti, ne oldu?

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Seyithan İzsiz neden istifa etti? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz neden istifa etti, ne oldu? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partinin kuruluş amacından ve ilkelerinden uzaklaştığını ileri sürerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partinin kuruluş amacından ve ilkelerinden uzaklaştığını ileri sürerek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Seyithan İzsiz neden istifa etti? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz neden istifa etti, ne oldu?

SEYİTHAN İZSİZ NEDEN İSTİFA ETTİ?

İyi Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti. İzsiz, partinin kuruluş amacından ve ilkelerinden uzaklaştığını ileri sürdü.

Seyithan İzsiz neden istifa etti? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz neden istifa etti, ne oldu?

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ SEYİTHAN İZSİZ NEDEN İSTİFA ETTİ, NE OLDU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, istifasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan ve bizim de bu boşluğu doldurmak amacıyla dahil olduğumuz İYİ Parti'nin kuruluş amacı ve ilkelerinden uzaklaşması, genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Seyithan İzsiz neden istifa etti? İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz neden istifa etti, ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Seyithan İzsiz Milletvekili İYİ Parti İstanbul Gündem Politika Haberler

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