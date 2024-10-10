Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? Hacer Çıranoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken evlatlık verilen oğlu Serdar'ı bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Baba Seyfi Birbir, çocuğun akıbeti konusunda canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DA SEYFİ BİRBİR OLAYI NEDİR?

14 yaşında evlenen Hacer Hanım, eski eşi Seyfi Birbir'den gördüğü şiddet nedeniyle üç çocuğunu geride bırakıp baba evine dönmek zorunda kaldığını açıkladı. Programda, kızının amcası tarafından yakılarak öldürüldüğünü iddia eden Hacer Hanım, diğer oğlunun da kayıp olduğunu belirtti. Kızı Aslı'ya bir arabanın çarptığı ve sonrasında evlatlık verildiği de ortaya çıktı. Yaşanan bu olaylar, programda ihbar olarak kabul edilerek soruşturma başlatıldı. Seyfi Birbir'in çocuklarına ne yaptığı merak konusu.