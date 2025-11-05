Haberler

Şeyda Erdoğan kimdir? Şeyda Erdoğan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Şeyda Erdoğan kimdir? Şeyda Erdoğan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Sosyal medyanın genç yeteneklerinden Şeyda Erdoğan, kısa sürede milyonlarca takipçinin ilgisini çekmeyi başardı. Peki, Şeyda Erdoğan kimdir? Şeyda Erdoğan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Sosyal medyanın genç yeteneklerinden Şeyda Erdoğan, kısa sürede milyonlarca takipçinin ilgisini çekmeyi başardı. Peki, bu genç influencer kim? İstanbul'da doğan ve sosyal medya içerikleriyle dikkat çeken Şeyda Erdoğan kaç yaşında, nereli ve asıl olarak ne iş yapıyor? Hayat hikâyesi ve kariyer yolculuğu merak edilen Erdoğan, sadece ekranlarda değil dijital dünyada da adından söz ettiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞEYDA ERDOĞAN KİMDİR?

Şeyda Erdoğan, sosyal medya dünyasında adını duyurmuş genç bir influencer ve oyuncudur. 4 Temmuz 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erdoğan, özellikle sosyal medya videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Eğitim hayatına Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde devam eden Erdoğan, sosyal medyadaki içerik üretimiyle tanınmış ve kısa sürede genç nesil arasında popülerlik kazanmıştır.

Ayrıca 2018 yılında, kendisi gibi sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı "Kafalar Karışık" ve "Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?" filmlerinde rol alarak oyunculuk deneyimi de elde etmiştir.

Şeyda Erdoğan kimdir? Şeyda Erdoğan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

ŞEYDA ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

4 Temmuz 1998 doğumlu olan Şeyda Erdoğan, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen sosyal medya ve film projeleriyle geniş bir kitleye ulaşmayı başarmıştır.

ŞEYDA ERDOĞAN NERELİ?

Şeyda Erdoğan, İstanbul doğumlu ve büyümüş bir isimdir. Şehir hayatı ve kültürel çeşitlilik, onun sosyal medya içeriklerinde ve yaratıcı çalışmalarında etkili olmuştur.

Şeyda Erdoğan kimdir? Şeyda Erdoğan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

ŞEYDA ERDOĞAN'IN KARİYERİ

Erdoğan, sosyal medya platformlarında makyaj, trendler ve günlük yaşam içerikleri üretirken aynı zamanda gençlerin ilham aldığı bir influencer olmuştur. 11. sınıfa kadar Suat Terimer Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Erdoğan, daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenim görmüştür; fakat kişisel ve profesyonel nedenlerle okulu bırakmıştır.

Sosyal medya kariyerine odaklanan Şeyda Erdoğan, kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşmış, içerik üretimiyle hem eğlenceli hem de bilgilendirici paylaşımlar yapmıştır. Bunun yanı sıra 2018 yılında yer aldığı iki film projesi ile oyunculuk alanında da adından söz ettirmiştir.

