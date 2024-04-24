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Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Mesut Komiser Arka Sokaklar'a dönecek mi?

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Şevket Çoruh'a Arka Sokaklar'dan teklif geldi mi ve Mesut Komiser Arka Sokaklar'a dönecek mi soruları gündeme geliyor. Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış ancak ekran macerası kısa sürmüştü. Peki, Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Mesut Komiser Arka Sokaklar'a dönecek mi?

Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Mesut Komiser Arka Sokaklar'a dönecek mi? sorularına yanıt aranıyor. Korkma Ben Yanındayım'da rol alan Çoruh'un bu dizisi için de final kararı alındı. Mesut Komiser Arka Sokaklar'a dönecek mi? Detaylar haberimizdedir…

ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış ancak ekran macerası kısa sürmüştü. Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım'da rol alan Çoruh'un bu dizisi için de final kararı alındı. Projesi bitmeye hazırlanan Çoruh'a Arka Sokaklar'dan teklif geldiği iddia edildi.

Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Mesut Komiser Arka Sokaklar'a dönecek mi?

Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Mesut Komiser Arka Sokaklar'a dönecek mi?

MESUT KOMİSER ARKA SOKAKLAR'A DÖNECEK Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hayatını kaybeden usta yapımcı İlker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan Arka Sokaklar'ın 19. sezonunun çekilmesi için görüşmeler başladı. Kulislerden sızan bilgilere göre dizinin yeni sezonu için Arka Sokaklar'ın yıldız ismi Şevket Çoruh'a teklif götürüldü. Yıllarca Arka Sokaklar'da yer alan Çoruh'a diziye dönmesi için bir kez teklif götürülünce oyuncu da görüşmelere başladı.

16 sezon boyuncu dizide Mesut Komiser rolünü oynayan Şevket Çoruh'a daha önce de geri dönmesi için teklifler götürülmüştü.

Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Mesut Komiser Arka Sokaklar'a dönecek mi?

Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Mesut Komiser Arka Sokaklar'a dönecek mi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Tetikçinin Oğlu Arka Sokaklar Şevket Çoruh Televizyon Gündem Magazin Haberler

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