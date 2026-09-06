Ülkenin en zengin ismi Hamdi Ulukaya dünyaca ünlü markasını Türkiye'ye getiriyor

Forbes'a göre 11,3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin Türkü olan Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Türkiye'de yatırım yapma kararını açıkladı. ABD'de büyük bir başarıya ulaşan yoğurt markasını Türkiye pazarına taşımaya hazırlanan Ulukaya, "Türkiye'de yatırımı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evet... Artık kesin bir şekilde kararımı verdim" yanıtını verdi.

"UZUN VADEDE EN AKILLI YATIRIM TÜRKİYE"

Forbes Türkiye'den Nilgün Balcı Çavdar'a konuşan Ulukaya, Türkiye'ye yatırım konusunda kararını verdiğini açıkladı. İstanbul'a gelişlerinin sıklaşmasına rağmen bugüne kadar Türkiye'de bir yatırımı bulunmadığının hatırlatılması üzerine Ulukaya, "Ben kısa zamanda karar veririm ama uzun vadeli düşünürüm. Uzun vadede ABD'den sonra en akıllı yatırım Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Ancak Chobani'nin Türkiye'de doğrudan üretim tesisi kurup kurmayacağı veya yerli bir şirketle ortaklık yapıp yapmayacağı henüz netleşmedi.

CHOBANI TÜRKİYE PAZARINA GİRMEYE HAZIRLANIYOR

Ulukaya'nın Türkiye yatırımı için verdiği mesajların ardından gözler Chobani'nin Türkiye'deki yol haritasına çevrildi. Ulukaya, daha önce de Chobani'nin Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

2025'te Fenerbahçe ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının tanıtımında konuşan Ulukaya, "Türkiye'ye yatırım için bundan daha güzel bir zaman olamaz" demiş ve Chobani'nin Türkiye'ye gireceğini belirtmişti.

FENERBAHÇE ANLAŞMASIYLA TÜRKİYE'DE ADINI DUYURDU

Hamdi Ulukaya'nın Türkiye'deki görünürlüğü, geçtiğimiz yıl Chobani ile Fenerbahçe arasında imzalanan dev sponsorluk anlaşmasıyla daha da arttı.

Anlaşma kapsamında Fenerbahçe'nin stadının adı 10 yıl boyunca "Chobani Stadyumu" olarak kullanılacak. Chobani ayrıca kulübün Avrupa kupalarında forma göğüs sponsoru oldu. Fenerbahçe, stat isim sponsorluğu için 5+5 yıllık anlaşma kapsamında her sezon 10 milyon avro, Avrupa maçlarındaki forma sponsorluğu için ise ilk sezon 4 milyon avro gelir elde edeceğini açıklamıştı.

2007'DE KURDU, ABD'NİN YOĞURT DEVİNE DÖNÜŞTÜ

Elazığ'da doğan Hamdi Ulukaya, 1994'te eğitim için ABD'ye gitti. New York eyaletinde eski bir yoğurt fabrikasını satın alan Ulukaya, yaklaşık iki yıllık hazırlığın ardından 2007'de Chobani'yi kurdu.

Daha az şeker ve yüksek protein içeren yoğurtlarıyla kısa sürede ABD pazarında büyüyen Chobani, beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını 1 milyar doların üzerine çıkardı ve 2011'de ABD'nin lider yoğurt markası oldu.

ŞİRKETİN DEĞERİ 20 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Chobani, son yıllarda yalnızca yoğurtla sınırlı kalmayarak farklı gıda ve içecek kategorilerine de açıldı. Şirket, 2025'te aldığı 650 milyon dolarlık yatırımla 20 milyar dolar değerlemeye ulaşırken, bu gelişme Ulukaya'nın servetinde de büyük sıçrama yarattı.

Forbes'un güncel verilerine göre Ulukaya'nın serveti 11,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu servetle Ulukaya, Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengin ismi konumunda.

TÜRKİYE'YE YATIRIM MESAJI VERMİŞTİ

Ulukaya'nın Türkiye yatırımıyla ilgili açıklamaları son dönemde üst düzey temaslarla da gündeme geldi. Nisan 2026'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı olan Ulukaya'yı kabul etmişti. Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ile yatırım fırsatları ele alınmıştı.