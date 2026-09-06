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Derbide Kalp Krizi: Fenerbahçeli Gazinin İlk Maçı Hüzne Dönüştü

Derbide Kalp Krizi: Fenerbahçeli Gazinin İlk Maçı Hüzne Dönüştü
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Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, sarı-lacivertli taraftar Gerçek Yaşar (48), oğluyla ilk kez canlı maç izlemek için stada gitti ancak ikinci yarıda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 2003'te Bingöl'de gazi olan Yaşar'ın cenazesi memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek; iki kulüp de taziye mesajı yayımladı.

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde, tribünde kalp krizi geçirip yaşamını yitiren sarı-lacivertli takımın taraftarı Gerçek Yaşar'ın (48), oğluyla ilk kez birlikte canlı olarak maç izlemek için stada gittikleri belirtildi.

Jandarma Asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de, 2003 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp gazi olan Gerçek Yaşar, Mersin'de Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra emekli oldu. Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar, gezmeye gittiği İstanbul'da, oğlu Gazi Yaşar (16) ile birlikte ilk kez canlı olarak maç seyretmek için dün Chobani Stadyumu'nda yerini aldı. Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde fenalaşan Gerçek Yaşar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Gerçek Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

Memleketi Mersin'in Mut ilçesine götürülen Gerçek Yaşar'ın cenazesinin, yarın öğlende toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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