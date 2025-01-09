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Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım olayı nedir?

Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım olayı nedir?
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Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım olayı nedir? Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında gündeme gelen iddialar dikkat çekti. Ayşe Barım kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım olayı ne?

Ayşe Barım kimdir? İddialara göre Barım, kendisine bağlı olmayan isimlerin sektörde ilerlemesini engelliyor ve yalnızca kendi belirlediği kişilerin ünlü olmasını sağlıyordu. Bu iddialara karşılık şirketten bir yalanlama açıklaması yapıldı. Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

SERENAY SARIKAYA İLE AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı. Sektördeki birçok tanınmış ismin bağlı olduğu ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım'ın, kendisine bağlı olmayan isimlerin sektörde yükselmesini engellediği ve sadece kendi seçtiği kişilere fırsat tanıdığı öne sürüldü. Ayrıca şirketin, bir oyuncu talep edildiğinde diğer oyuncuları da projeye dahil etme şartı koştuğu iddiaları gündeme geldi.

Dahası, Barım'ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ve bu parayı, sanatçının ünlü bir kadın oyuncuyla aşk yaşadığı yönünde bir senaryo oluşturmak için kullandığı iddia edildi. İddialarda bahsi geçen isimlerin Serenay Sarıkaya ve Mert Demir olduğu öne sürüldü.

Tartışmalara neden olan bu iddiaların ardından ID İletişim'den bir açıklama geldi. Şirket, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimiz, 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti sunan, menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan ve sektörde öncü bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir.

Son iki gündür kurucu ortağımız Ayşe Barım ve oyuncumuz Serenay Sarıkaya, asılsız ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Bu tür iftiraların yeniden gündeme getirilmesini üzülerek görmekteyiz. Söz konusu iddiaları yayanlar hakkında yasal işlem başlatılmıştır."

Açıklama, Serenay Sarıkaya tarafından da sosyal medya hesaplarında paylaşılırken, şirket iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım olayı nedir?

HAZAL KAYA İDDİALARA HAKKINDA PAYLAŞIM YAPTI

Hazal Kaya da şirketin yaptığı açıklamayı paylaşarak, "Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz 'Öyle duyduk, zaten biliyorduk' gibi zırvalamalarla böyle büyük itiraflar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz. İlk çıkan haberin dili bile midemi bulandırıyor. Yazıklar olsun. En çok da bu taşın kendisine değinmeyeceğini düşünen hemcinslerime, meslektaşlarım" ifadelerine yer verdi.

Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım olayı nedir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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