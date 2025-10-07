Serdar Öktem'in otopsi raporu: Serdar Öktem neden, nasıl öldü, kim öldürdü?

İstanbul Şişli'de trafikte uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Öktem'in ölümüne neden olan kurşunların vurduğu bölgeler ve öldürücü etkileri detaylı olarak yer aldı. Peki, Serdar Öktem neden, nasıl öldü, kim öldürdü? Serdar Öktem cinayetine dair detaylar haberimizde...

SERDAR ÖKTEM NEDEN ÖLDÜ?

Serdar Öktem, İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne seyir halindeyken, başka araçtan inen dört saldırgan tarafından uzun namlulu silahlarla hedef alındı. Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovanlar bulundu. Saldırıda kullanılan araç ise Arnavutköy'de ormanlık bir alanda ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım eden bir kişinin yakalandığı belirtildi. Olayın, bir suç örgütünün taşeron olarak kullanılması olasılığı da soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Ayrıca bazı iddialara göre suikast, Daltonlar Suç Örgütü tarafından üstlenildi. Örgüt mensupları sosyal medyada, geçen Ağustos'ta İspanya'da öldürülen Caner Kocer'in intikamının alındığını belirten paylaşımlar yaptı.

SERDAR ÖKTEM NASIL ÖLDÜ?

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nce hazırlanan otopsi raporunda, Serdar Öktem'in kafasında, yüzünde ve sol kolunda birden fazla ateşli silah mermi çekirdeği yarası olduğu tespit edildi. Raporda yer alan detaylar şöyle:

Kafasında 1 adet giriş ve 1 adet çıkış yarası ile deforme olmuş mermi gömlek parçası bulundu.

Yüz bölgesinde en az 2 adet giriş ve 3 adet çıkış mermi yarası saptandı.

Vücudunun diğer bölgelerinde en az 4 adet giriş yarası tespit edildi.

Otopsi raporunda Öktem'in ölüm nedeni şu şekilde ifade edildi:

"Serdar Öktem'in ölümünün; ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Müteveffanın; kafa bölgesine isabet eden 1 adet yaralanmasının, yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirlenmiştir."

Öktem'in kıyafetleri, atış mesafesinin tespiti için Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

SERDAR ÖKTEM'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanıyor. Soruşturma, organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi yönleri de dahil olmak üzere derinleştirilerek devam ediyor.

Saldırıyı üstlendiği iddia edilen Daltonlar Suç Örgütü'nün bağlantıları ve geçmişte yaşanan intikam iddiaları, olayın organize bir yapı tarafından planlandığına dair şüpheleri artırıyor.

SERDAR ÖKTEM KİMDİR?

Serdar Öktem, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından biriydi ve Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanıyordu. Öktem, mesleği avukat olarak Türkiye'de tanınan isimlerden biri olarak biliniyordu.

Hayatının son saatlerinde WhatsApp üzerinden paylaştığı mesajda, Duha Suresi 5'inci ayetine yer vermesi dikkat çekti: "Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak."

UZUN NAMLU SİLAHLARLA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, İstanbul trafiğinde aniden gelişti. Öktem'in aracına yönelik yapılan saldırıda, kalaşnikof ve tabancalar kullanıldı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu.

TAŞERON ÖRGÜT ŞÜPHESİ

Soruşturma kapsamında, olayın bir suç örgütü tarafından planlanıp planlanmadığı araştırılıyor. Yakalanan şüphelilerin, taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığı da mercek altına alındı. Öktem'in geçmişte yargılandığı davalar ve bazı sosyal medya paylaşımları, suikastın organize bir yapının işi olabileceğini gösteriyor.