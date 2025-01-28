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Selma Aliye Kavaf kimdir? Eski Bakan Selma Aliye Kavaf kaç yaşında ve nereli?

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Selma Aliye Kavaf kimdir? 2020 yılında AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Selma Aliye Kavaf kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. AK Parti'nin hükümet kabinesinde Devlet Bakanı görev yapan Selma Aliye Kavaf'ın siyasi hayatı merak ediliyor. Peki, Selma Aliye Kavaf kimdir? Selma Aliye Kavaf kaç yaşında ve nereli?

Eski DEVA Partisi Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP grup toplantısında yeni partisine CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozeti takılarak katıldı. Selma Aliye Kavaf kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Selma Aliye Kavaf'ın siyasi kariyeri...

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf 1962 yılında Denizli'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Denizli'de tamamlayan Kavaf, 'Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi' Türkoloji Bölümü'nü bitirdi.

Üniversite eğitimi sonrasında önce özel bir dershanede ardından da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim kurumlarında 7 yıl öğretmenlik yaptı.

Selma Aliye Kavaf, 2002 yılında AK Parti'nin kuruluşunun ardından aktif siyasete katıldı. 3 Kasım 2002'de yapılan erken genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 6. sıradan Denizli Milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

Selma Aliye Kavaf kimdir? Eski Bakan Selma Aliye Kavaf kaç yaşında ve nereli?Selma Aliye Kavaf

Seçimlerin ardından 'Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığı'na getirilen Kavaf, görev süresi içinde bir ilke imza atarak bir siyasi partinin kurumsal anlamda kadın örgütlenmesini gerçekleştirdi. Kavaf, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni çeşitli bölgesel ve uluslararası platformlarda temsil etti.

22 Temmuz 2007 tarihindeki erken genel seçimler sonucunda Denizli Milletvekili seçilen Kavaf; Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcülüğü ile Meclis Peru Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1 Mayıs 2009 tarihinde Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığına atanmıştır.

Selma Aliye Kavaf, evli ve bir çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.

Selma Aliye Kavaf kimdir? Eski Bakan Selma Aliye Kavaf kaç yaşında ve nereli?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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