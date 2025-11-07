Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? SON DAKİKA! Hapisten çıktı mı, bırakılıyor mu?

Selahattin Demirtaş tahliye mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararı sonrası siyasette dikkatler yeniden bu dosyaya yöneldi. Siyasi liderlerden gelen olumlu açıklamaların ardından gözler, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağına çevrildi. Ayrıntılar...

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLUYOR?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak hak ihlali kararı verdi. Bu kararın ardından Türkiye'de iç hukuk sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin olumlu mesajlar vermesi dikkat çekti. Siyasi kulislerde bu açıklamaların ardından Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin beklentiler artarken, gündem yeniden AİHM kararının uygulanma sürecine kilitlendi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, yaptığı açıklamada Ankara'daki izlenimlerini paylaştı. Çandar, Demirtaş'ın tahliyesinin çok yakın olduğunu belirterek, "Benim aldığım izlenim bu tahliyenin birkaç gün içinde, belki de saatler içinde gerçekleşeceği yönünde. Bu konuda iyimser olmakta yarar var." dedi. Muhalefet cephesinden de olumlu mesajlar gelirken, Çandar'ın sözleri tahliyenin yakın olduğuna dair beklentileri güçlendirdi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE OLDU MU, HAPİSTEN ÇIKTI MI?

AİHM'nin hak ihlali kararı sonrası, Türkiye'de yargı süreci yeniden değerlendirilmeye başlandı. Demirtaş'ın durumuna ilişkin henüz resmi bir tahliye kararı açıklanmadı ancak siyasi isimlerden gelen açıklamalar, sürecin hızla ilerlediğine işaret ediyor.

Cengiz Çandar'ın açıklamaları da bu beklentileri pekiştirdi. Çandar, Ankara'daki temaslarından edindiği bilgileri paylaşarak, tahliyenin sadece günler değil, saatler içinde gerçekleşebileceğini belirtti. Bu açıklama sonrasında hem kamuoyunda hem de siyasi çevrelerde gözler, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağına dair resmi açıklamalara çevrildi.

BAHÇELİ NE DEDİ?

Demirtaş hakkındaki AİHM kararına ilk olumlu tepki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Grup toplantısı çıkışında konuşan Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Konuya ilişkin soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız." demişti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani olayları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2016 yılında tutuklanmıştı. Dava süreci sonucunda 2024 yılında Demirtaş hakkında toplam 42 yıl hapis cezası çıkmıştı.

Uzun tutukluluk gerekçesiyle Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğu hakkında 3 kez ihlal kararı vermişti. Türkiye, dosyanın AİHM Büyük Daire'de ele alınması için son olarak 8 Ekim'de itiraz etmişti. AİHM yapılan itirazı reddedince, Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE SON DURUM

AİHM'in bu kararı sonrası Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının ulaşmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tahliye talebi ile ilgili kararını verecek.