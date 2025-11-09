Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? SON DAKİKA! Selahattin Demirtaş serbest mi bırakılacak? Bakan Tunç'tan açıklama!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olup olmayacağı konusu, son dönemde Türkiye gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği kararların ardından "Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak?" sorusu sık sık gündeme geliyor! Peki, Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Selahattin Demirtaş serbest mi bırakılacak? Sürece dair son dakika gelişmeleri...

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLACAK?

AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği "özgürlük ve güvenlik hakkı ihlali" kararının kesinleşmesi, tahliye ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'nin AİHM kararına yaptığı itiraz reddedildi ve karar artık kesinleşmiş durumda. Bu gelişmenin ardından Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu.

Şu anda dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından inceleniyor. AİHM kararının mahkemeye ulaşmasının ardından, mahkeme tahliye talebiyle ilgili değerlendirmesini yapacak. Ancak henüz verilen bir karar bulunmuyor.

Tahliye süreciyle ilgili belirsizliğin temel nedeni, Demirtaş'ın "mahkumiyet hükmü almış olması." Yani artık bir "tutuklu" değil, "hükümlü" statüsünde bulunuyor. Bu durum, AİHM kararının uygulanma şeklini etkiliyor. Kararın yerel mahkemede nasıl değerlendirileceği belirleyici olacak.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SERBEST Mİ BIRAKILACAK?

Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılıp bırakılmayacağı sorusu, Türkiye'nin iç ve dış kamuoyunda farklı beklentiler yaratmış durumda. AİHM kararının ardından bazı çevreler Demirtaş'ın kısa süre içinde cezaevinden çıkabileceğini iddia ederken, resmi kaynaklar bu konuda net bir takvim paylaşmadı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları, "serbest bırakılacak" yönündeki haberleri şu aşamada doğrulamıyor. Tahliye sürecinin tamamen yargı mercilerinin takdirinde olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "kararın mahkeme tarafından değerlendirileceğini" belirtti.

Özetle, Demirtaş'ın serbest kalıp kalmayacağına ilişkin kesin bir karar verilmedi. Hukuki süreç halen devam ediyor ve mahkemenin değerlendirmesi bekleniyor.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, SELAHATTİN DEMİRTAŞ HAKKINDA NE DEDİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararı değerlendirilecek. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tek kararı değil bu biliyorsunuz. Yani Öcalan kararı da var geçmişte, Kavala kararı da var. Bakanlar Komitesi'nde görüşmeleri devam edenler de var. Burada Demirtaş ile ilgili dava Kobani Davası. Hepinizin bildiği gibi, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Mayıs 2024 tarihinde Demirtaş ve arkadaşları mahkum olmuştu. Bir kısım sanıklar süreli hapis cezaları ve beraatler de almıştı. Kobani olaylarının azmettiricisi olarak açılan dava 22. Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlanmıştı. Şimdi bu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesinde görülüyor."

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkı ihlali yönünde bir kararı var. Tutuklamaya yönelik ihlaller nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'nin 5. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan başvuruyu AİHM 2. Dairesi ihlal kararı verdi. Bu kararın Büyük Daireye taşınması talebi reddedildi ve daire kararı bu anlamıyla kesinleşti. Daire kararı şu anda Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilecek."

"Türkiye'nin AİHM kararlarına uyma oranı yüzde 91. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan bir ülkeyiz şeklinde bir genelleme doğru değil. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin kararlara uyma ortalaması yüzde 79. Türkiye'nin uyma oranı ise yüzde 91."

"İlk dereceden hüküm verildi, bu hüküm istinafta hükümözlü olarak devam ediyor. Dolayısıyla buradaki değerlendirme şu anda mahkemenin önünde. Mahkeme ne karar verecek, hep beraber bekleyeceğiz."

Bu ifadeler, Adalet Bakanı'nın süreci tamamen yargıya bıraktığını ve herhangi bir siyasi müdahale veya yönlendirme yapılmayacağını açık biçimde ortaya koyuyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Selahattin Demirtaş, Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014 sürecinde yaşanan protestolarla bağlantılı olarak açılan dava kapsamında 2016 yılında tutuklanmıştı. Bu olaylarda birçok kişi yaşamını yitirmiş, kamu binaları ve iş yerleri zarar görmüştü.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda, 16 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan kararla Selahattin Demirtaş hakkında toplam 42 yıl hapis cezası verildi.

HÜKÜM GEREKÇESİ

Demirtaş'a yöneltilen suçlamalar arasında şunlar yer aldı:

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım,

Suç işlemeye tahrik,

Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik.

Bu suçlamalar sonucunda verilen cezalar birleştirilerek toplam 42 yıl hapis cezası hükmedildi.

Demirtaş, uzun tutukluluk süresini gerekçe göstererek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. AİHM, Türkiye'nin üç ayrı ihlalde bulunduğuna hükmetti ve Demirtaş'ın tutukluluğunun "siyasi amaç taşıdığı" yönünde değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin itirazı reddedilince karar kesinleşti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE SON DURUM

AİHM'in kesinleşen kararı sonrası, Selahattin Demirtaş'ın avukatları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne tahliye başvurusunda bulundu. Şu anda dosya hâlen bu mahkemede inceleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, "karar mahkeme tarafından değerlendirilecek ve süreci hep birlikte bekleyeceğiz."