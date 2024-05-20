Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm canlı yayın izleme linki

Selahaddin Eyyubi. bölümü canlı izle! Selahaddin Eyyubi, ilk bölümü 1 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan tarih türündeki Türk televizyon dizisidir. Selahaddin Eyyubi dizisi canlı izle! TRT1 Selahaddin Eyyubi . bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Selahaddin Eyyubi dizisi nereden izlenir? Selahaddin Eyyubi yeni bölümde neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selahaddin, en başından beri hayatta olduğuna inandığı Sultan Nureddin'i bulmuş ve onu kurtardıktan sonra Zengi Devletinin içine düştüğü kaosu fırsat bilip Şam'ı ele geçirmek için haçlı ordusuyla harekete geçen Viktorya'nın önüne korkusuzca çıkmıştır. Büyük bir haçlı ordusunun ortasında kalan Selahaddin ve Sultan Nureddin onların karşısında korkusuzca direnirken ömer Mella'nın gelişiyle bütün kozlar Selahaddinlere geçer. ömer Mella ve Selahaddin'in önceden kurdukları plan onları bu ölüm çemberinden kurtarırken Viktorya adeta çılgına döner. Bir kez daha kaybetmiştir. Nureddin'in yokluğunda ipleri eline geçiren ve sultanlığını ilan eden Mevdud, ona karşı gelen Melike Hatun başta olmak üzere Şirkuh ve İsfahani için hüküm verir. Melike saraydan sürülecek Şirkuh ve İsfahani de idam edilecektir. İdam gerçekleşeceği an Sultan Nureddin'in saraya dönüşü şok etkisi yaratır. Sultan Nureddin yokluğunda kargaşaya sebep olan ve devleti zor duruma sokan Mevdud ve Melike'den çok sert bir şekilde hesap sorar. Yaşadıkları kaostan kurtulan Selahaddin, vakit kaybetmeden yönünü Gazze'ye çevirir. Selahaddin Gazze'yi almak için planlarını kurarken Avram da Şam'ı almak için büyük bir ordu tertip ederek harekete geçer. Bu durum sadece Selahaddin'i değil Viktorya ve Gregor'u da harekete geçirir. Avram'ın gücünü ahit sandığından aldığını bilen Selahaddin bu defa yok etmek için sandığın peşine düşer. Sandığın peşine düşen sadece Selahaddin değil Gregor da olacaktır. Selahaddin ahit sandığını alarak devleti büyük bir tehlikeden kurtarabilecek midir? Gregor'la ahit sandığı için girişeceği ölümüne mücadelede Gregor'u alt edip; ondan intikamını almayı başarabilecek midir? Yıkıcı eylemleriyle birçok tehlikeye sebep olan Avram, gücüne güç katmak için nasıl bir yol izleyecektir? Selahaddin, Gazze'yi hedeflerken karşısına savaşacağı yeni düşman kim olacaktır?

SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ KONUSU NE?

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan'ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan'a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI KİM?

Dizide, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız'ın aralarında bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Selahaddin Eyyubi'yi canlandırmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten Güneş, "Eyyubi benim için merhamet ve adalet demek. Hem bir alim hem de büyük bir komutan. Bütün o geçmişinden ziyade büyük bir savaşçıya dönüşmesi beni çok etkiledi. Bunu adalet, akıl ve merhamet yoluyla yapması gerçekten hayranlık verici." ifadelerini kullandı.

Bütün Müslüman aleminin bu diziyi beklediğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Umarım projemiz hakkıyla böyle gerçekten o insanlara umut ışığı olabilir. Dünyaya bir duyarlılık kazandırmak, bir umut olarak Filistin'deki insanların seslerinin çıkmasında katkımız olmasını dileriz." diye konuştu.

Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Dilin Döğer de böylesine büyük bir projede yer aldığı için kendisini şanslı hissettiğini dile getirerek, "Filmde cesur ve savaşçı bir kadın olan Süreyya karakterini canlandırıyorum. Onun duygusal yanları elbette var ama büyüdüğü dünyadan dolayı yükümlülüklerini yerine getirmek ve dik durmak zorunda. Ben de onun bu duruşunu çok seviyorum. Her şeyiyle beni çok büyüledi, ismi de öyle 'Gök' anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Selahaddin Eyyubi dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.