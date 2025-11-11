Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri açıklandı mı? Kaç şehidimiz var?

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri! Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 "Herkül" tipi askerî nakliye uçağının Gürcistan ile Azerbaycan sınırında düştüğü bildirildi. Kazanın ardından bölgede yoğun bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

DÜŞEN UÇAKTAKİ PERSONELİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düşen uçağın C130 tipi bir askerî kargo uçağı olduğu ve içinde 20 personelin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ancak şu ana kadar kazada yer alan personelin kimlikleri, rütbeleri veya memleketlerine ilişkin herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşma çalışmaları devam ederken, bakanlık kaynakları tarafından şehit ve yaralı sayısına dair bilgi paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da yaptığı açıklamada, kazayla ilgili gelişmeleri derin bir üzüntüyle takip ettiklerini belirtti. Erdoğan, çalışmaların Gürcistan ve Azerbaycan makamlarıyla koordineli biçimde yürütüldüğünü, ekiplerin enkaza ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. Henüz personelin kimlik bilgileri kamuoyuna duyurulmadı.

DÜŞEN UÇAKTA KURTULAN VAR MI?

Milli Savunma Bakanlığı, kaza sonrası yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu ancak kurtulan olup olmadığına dair bir bilgi paylaşmadı. Arama ekiplerinin Gürcistan ve Azerbaycan sınır hattında yer alan dağlık bölgeye ulaşmakta güçlük yaşadığı, hava koşullarının da çalışmaları zorlaştırdığı bildirildi. Görgü tanıkları, uçağın hızla alçaldığını ve ardından zemine çarptığını aktardı.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkaza ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor. Gürcistan makamlarıyla koordineli yürütülen çalışmalarda, enkazın bulunduğu alanın güvenliği sağlanmaya çalışılıyor. Yetkililerden gelen açıklamalara göre, kurtulanlara ilişkin henüz teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor.

UÇAKTA KAÇ KİŞİ VARDI?

Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin ilk açıklamasında C130 tipi uçağın Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandığını ve içinde 20 personelin bulunduğunu açıkladı. Bu sayının içinde uçuş ekibi ve diğer görevli askerlerin yer aldığı belirtildi. Uçakta bulunan personelin görev amacıyla Türkiye'ye dönüş yolunda olduğu ifade edildi.

Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde sürdüğünü bildirdi. Enkazın tespit edildiği bölgeye ulaşan ekiplerin, uçağın parçalarını geniş bir alanda bulduğu aktarıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından uçakta bulunan 20 personelin kimlik ve görev bilgileri kamuoyuyla paylaşılacak.

DÜŞEN UÇAKTA KAÇ ŞEHİDİMİZ VAR?

Kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı, şehit sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgesinde yürüttüğü çalışmalardan gelecek bilgiler doğrultusunda net sayının belirlenmesi bekleniyor. Uçağın tamamen yandığına dair bazı yerel kaynakların iddiaları bulunsa da bu bilgiler resmî makamlar tarafından doğrulanmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayla ilgili yaptığı konuşmada "Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin" ifadesini kullandı. Ancak hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milli Savunma Bakanlığı, kesin şehit sayısının açıklanması için enkaz bölgesindeki incelemelerin tamamlanmasını bekliyor.

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şehircilik Zirvesi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaya ilişkin, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C-130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Dualarımızla inşallah onların yanında olacağız" dedi.