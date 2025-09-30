O sabah Aksaray'da herkesin yüreği ağzına geldi. Ankara- Niğde otoyolunun Ortaköy mevkisinde rutin görevde olan jandarma aracına arkadan çarpan minibüs, ülkeyi yasa boğan bir trajediye yol açtı. Kazada hayatını kaybeden isimlerden biri, Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür… Peki, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür kimdir, kaç yaşında, evli mi, neden şehit oldu? Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün hayatına dair tüm detaylar haberimizde!

ŞEHİT JANDARMA ASTSUBAY ÇAVUŞ KEMAL ÖZGÜR KİMDİR?

Aksaray'da meydana gelen trajik bir trafik kazası, ülkeyi yasa boğdu. Görev başındaki Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür, Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy mevkisinde rutin kontrol yaptığı sırada minibüsün çarpması sonucu şehit oldu. Kazada bir diğer şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Arif Özdemir'in yanı sıra bir sivil vatandaş da yaşamını yitirdi.

JANDARMA ASTSUBAY ÇAVUŞ KEMAL ÖZGÜR KAÇ YAŞINDA?

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür, genç yaşında vatanına olan bağlılığı ve mesleki disipliniyle tanınıyordu. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Özgür, rutin denetim sırasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetti. Görev başında gösterdiği özveri ve disiplin, meslektaşları tarafından her zaman takdir edilen bir örnek teşkil ediyordu.

JANDARMA ASTSUBAY ÇAVUŞ KEMAL ÖZGÜR NERELİ?

Şehidimiz Kemal Özgür, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi doğumlu olarak biliniyor. Memleketi, acı haberin ardından büyük bir üzüntüye boğuldu. Hasanbeyli'deki ailesi ve yakın çevresi, şehit haberiyle derin bir yasa büründü. Şehit Kemal Özgür'ün memleketinde düzenlenecek resmi törenle son yolculuğuna uğurlanması planlanıyor.

JANDARMA ASTSUBAY ÇAVUŞ KEMAL ÖZGÜR EVLİ Mİ?

Şehit Kemal Özgür'ün özel hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ailesiyle yakın bağlara sahip olan Özgür'ün evli olup olmadığı konusunda henüz resmi detaylar paylaşılmasa da, ailesi ve memleketinde yoğun bir yas süreci yaşanıyor. Taziye ziyaretleri ve hazırlıklar, şehidin evinde ve Hasanbeyli'de büyük bir hassasiyetle yürütülüyor.

JANDARMA ASTSUBAY ÇAVUŞ KEMAL ÖZGÜR NEDEN ŞEHİT OLDU?

30 Eylül 2025 sabah saatlerinde Ankara-Niğde otoyolunun Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür, emniyet şeridinde rutin kontrol sırasında minibüsün arkadan çarpması sonucu ağır yaralandı. Hemen Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özgür, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın etkisiyle diğer şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Arif Özdemir ve minibüsteki bir sivil vatandaş da hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şehitler için Allah'tan rahmet diledi ve milletin başını sağ olsun mesajını iletti.