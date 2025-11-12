Haberler

Şehit İlhan Ongan kimdir? Astsubay İlhan Ongan kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan C130 tipi askeri nakliye uçağı, Gürcistan ile Azerbaycan sınır hattında kaza yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre uçakta 20 askeri personel bulunuyordu. Kazada, Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan da şehit oldu.

Şehit İlhan Ongan'ın, Bilecik'in tanınmış isimlerinden Ali Ongan'ın oğlu, Ayhan Ongan'ın ise yeğeni olduğu öğrenildi. Peki, Astsubay İlhan Ongan kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? İşte kahraman asker hakkında merak edilen detaylar...

ŞEHİT İLHAN ONGAN KİMDİR?

31 yaşında şehadet mertebesine ulaşan İlhan Ongan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş olarak görev yapıyordu. Görevi gereği bulunduğu C-130 tipi askeri nakliye uçağı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş esnasında Gürcistan sınırında kaza yaptı. Uçakta bulunan 20 askeri personelden biri olan Ongan, yaşanan kazada şehit düştü.

AİLESİ VE MEMLEKETİ

Aslen Bilecikli olan Şehit Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın ailesinin, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesinde ikamet ettiği öğrenildi.

AİLEYE ACI HABERİN ULAŞMASI

Şehidin baba ocağına acı haberi, Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Cora ile Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu birlikte iletti. Haberi alan baba Ali Ongan ve anne Hatice Ongan büyük bir üzüntü yaşarken, evlerine Türk bayrağı asıldı.

BİLECİK'TE YAS VE TAZİYE

Ongan ailesinin evi kısa sürede taziye ziyaretleriyle dolup taştı. Mahalle sakinleri, akrabalar ve şehir genelinden çok sayıda vatandaş, şehit ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Bilecik, kahraman evladını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadı.

Osman DEMİR
