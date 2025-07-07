Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimizin isimlerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle 5 asker şehit olmuştu. Sabah saatlerinde 3 askerin daha şehit olduğunu bildiren Bakanlık daha sonra sayının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz." denildi.

İŞTE ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

Piyade Teğmen Furkan Sert

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura

Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman

Piyade Uzman Çavuş Kani Obi

İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm

Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık

Piyade sözleşmeli Er Ahmet Gültekin

İstihkam Üsteğmen Ege Akar

Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan,

Piyade Sözleşmeli Mahsun Yeşildemir

Piyade Sözleşmeli Özkan Özkanlı

Piyade Sözleşmeli Ahmet Kuşak

BAKANLIK YAŞANANLARIN DETAYLARINI AÇIKLADI

MSB yaptığı ilk açıklamada yaşananların detaylarına yer vermişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur."

ŞEHİT 6 ASKER İÇİN HAKKARİ'DE TÖREN

Metan gazına maruz kalarak şehit olan 6 asker, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Duaların okunması sonrası şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa konularak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine uğurlandı.