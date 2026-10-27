Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, derbi yenilgisi sonrası bugün çıktığı antrenmanın ardından istifa dilekçesini kulüp yönetimine iletti.

Tecrübeli teknik adamın aldığı bu karar üzerine hareketli dakikaların yaşandığı Fenerbahçe'de, yönetimin Samandıra'da bir araya geldiği belirtildi. Zirvede, İsmail Kartal'ın sunduğu istifa talebinin masaya yatırılarak resmi yanıtın verileceği bildirildi.

AZİZ YILDIRIM KARŞI ÇIKMAYACAK

Başkan Aziz Yıldırım ve mevcut yönetimin bu kez İsmail Kartal'ın ayrılık kararına karşı çıkmayacağı ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının istifa talebinin yönetim kurulu tarafından reddedilme olasılığının son derece düşük olduğu vurgulandı.

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