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Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor

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Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor Haber Videosunu İzle
Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray yenilgisinin ardından bugün istifa dilekçesini yönetime iletti. Fenerbahçe yönetiminin Samandıra'da toplandığı, deneyimli hocanın istifa talebine yanıt vereceği belirtildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın da bu kez İsmail Kartal'ın kararına karşı çıkmayacağı, istifa talebinin başkan ve yöneticiler tarafından reddedilme olasılığının çok az olduğu vurgulandı.

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. 

İSTİFA DİLEKÇESİNİ YÖNETİME İLETTİ

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, derbi yenilgisi sonrası bugün çıktığı antrenmanın ardından istifa dilekçesini kulüp yönetimine iletti.

YÖNETİM SAMANDIRA'DA TOPLANDI

Tecrübeli teknik adamın aldığı bu karar üzerine hareketli dakikaların yaşandığı Fenerbahçe'de, yönetimin Samandıra'da bir araya geldiği belirtildi. Zirvede, İsmail Kartal'ın sunduğu istifa talebinin masaya yatırılarak resmi yanıtın verileceği bildirildi.

AZİZ YILDIRIM KARŞI ÇIKMAYACAK

Başkan Aziz Yıldırım ve mevcut yönetimin bu kez İsmail Kartal'ın ayrılık kararına karşı çıkmayacağı ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının istifa talebinin yönetim kurulu tarafından reddedilme olasılığının son derece düşük olduğu vurgulandı. 

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıNeyzen Erdinç Bal:

İsmail Hoca durdukça kendi kariyerini daha çok zedeliyor. Raoma maçından sonra kesinlikle geri dönmemeliydi. Bunun böyle olacağı o günden belliydi. Aykut Kocaman gelmeyi istemez diye düşünüyorum. Volkan'ın A plus takım tecrübesi yok. Montella A Milli Takım'da tazminat için yapmadığını bırakmadı. Çok kötü bir seçim olur.

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Haber Yorumlarıvm9hjwt7jw:

giden ismail kartalın yerine ismail kartal gelebilir haha

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Haber Yorumlarıekincimurat457:

Hacı baba eline emeğine sağlık.

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Haber YorumlarıEmre Acar:

Bakın adam ligin birincisine karşı yenildi ona herkes yeniliyor zaten filan diye röpartaj yaparsa şansmayın

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Haber Yorumların6dyrwyh92:

geç alınmış bir karar şampiyonluk gitti

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