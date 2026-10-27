Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor

Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray yenilgisinin ardından bugün istifa dilekçesini yönetime iletti. Fenerbahçe yönetiminin Samandıra'da toplandığı, deneyimli hocanın istifa talebine yanıt vereceği belirtildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın da bu kez İsmail Kartal'ın kararına karşı çıkmayacağı, istifa talebinin başkan ve yöneticiler tarafından reddedilme olasılığının çok az olduğu vurgulandı.
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
İSTİFA DİLEKÇESİNİ YÖNETİME İLETTİ
Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, derbi yenilgisi sonrası bugün çıktığı antrenmanın ardından istifa dilekçesini kulüp yönetimine iletti.
YÖNETİM SAMANDIRA'DA TOPLANDI
Tecrübeli teknik adamın aldığı bu karar üzerine hareketli dakikaların yaşandığı Fenerbahçe'de, yönetimin Samandıra'da bir araya geldiği belirtildi. Zirvede, İsmail Kartal'ın sunduğu istifa talebinin masaya yatırılarak resmi yanıtın verileceği bildirildi.
AZİZ YILDIRIM KARŞI ÇIKMAYACAK
Başkan Aziz Yıldırım ve mevcut yönetimin bu kez İsmail Kartal'ın ayrılık kararına karşı çıkmayacağı ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının istifa talebinin yönetim kurulu tarafından reddedilme olasılığının son derece düşük olduğu vurgulandı.