2025 yılında Türkiye gündeminde ses getiren istihbarat soruşturması, özellikle dijital iletişim ağları ve kampanya stratejileri üzerinden yürütülen operasyonlarla dikkat çekiyor. Bu dosyada adı sıkça geçen isimlerden biri de Seher Erçili Alaçam. Peki, Seher Erçili Alaçam kimdir? Seher Erçili Alaçam kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

SEHER ERÇİLİ ALAÇAM KİMDİR?

2025 yılında Türkiye gündeminde yer alan istihbarat soruşturması dosyasında adı geçen Seher Erçili Alaçam, kamuoyunda merak uyandıran isimlerden biri haline geldi. Hakkında ortaya çıkan bilgiler sınırlı olsa da, soruşturma kapsamında adı geçen diğer kişiler ve dijital kayıtlar üzerinden bazı detaylara ulaşmak mümkün hale geldi.

Seher Erçili Alaçam, iddialara göre tutuklanan eski istihbarat bağlantılı şahıs Hüseyin Gün'ün dijital kayıtlarında yer alan notlarda "Wickr Jupiter1881 sehergul1950" ibaresiyle anıldı. Söz konusu notların, istihbarat içerikli mesajlaşmaların ve şifreli haberleşme trafiğinin bir parçası olduğu öne sürüldü.

Yapılan teknik incelemelerde, Hüseyin Gün'ün telefonunda "Bluestar81 Necati W Handle" ibaresinin yer aldığı başka bir not daha bulundu. Bu kayıt, Bluestar81 kullanıcı adını kullanan kişinin Necati Özkan olduğunu, Jupiter1881 kullanıcı adının ise Hüseyin Gün'e ait olduğunu ortaya koydu. Her iki isim arasındaki mesajlaşmalarda "W'ye bak" şeklinde geçen ifadeler, "W" harfinin şifreli mesajlaşma uygulaması Wickr'ı temsil ettiği şeklinde yorumlandı.

Bu bulgular doğrultusunda Seher Erçili Alaçam'ın, Hüseyin Gün ve çevresindeki kişilerle bağlantılı olarak anılması, kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Özellikle dijital istihbarat ve seçim süreçlerine ilişkin iddiaların yer aldığı notlarda isminin geçmesi, soruşturmanın kapsamını daha da genişletti.

SEHER ERÇİLİ ALAÇAM KAÇ YAŞINDA?

Seher Erçili Alaçam'ın yaşıyla ilgili resmi veya doğrulanmış bir bilgi mevcut değildir. 2025 yılı itibarıyla yapılan açık kaynak araştırmalarında doğum tarihi, yaş bilgisi veya eğitim geçmişiyle ilgili herhangi bir kamu kaydı bulunmamaktadır.

Bu durum, söz konusu kişinin uzun süre kamuoyunun gözünden uzak bir yaşam sürdürdüğünü ya da resmi belgelerde kimlik bilgilerinin gizliliğinin korunduğunu düşündürmektedir. Soruşturma sürecinin devam etmesi nedeniyle kişisel verilere erişim de yasal olarak kısıtlanmış durumdadır.

Ancak eldeki bilgiler, Seher Erçili Alaçam'ın siyasi ve dijital iletişim süreçleriyle dolaylı bağlantılı bir çevrede bulunduğunu, özellikle bazı stratejik planlama faaliyetlerinde adının geçtiğini göstermektedir.

SEHER ERÇİLİ ALAÇAM NERELİ?

Seher Erçili Alaçam'ın doğum yeri veya memleketine dair hiçbir güvenilir bilgiye ulaşılamamıştır. Kamuya açık veritabanlarında, biyografik kaynaklarda veya basın arşivlerinde nereli olduğuna ilişkin herhangi bir kayıt yer almamaktadır.

Buna rağmen, Hüseyin Gün'ün notlarında yer alan bazı kodlu mesajlar ve isimler üzerinden yapılan analizlerde, Seher Erçili Alaçam'ın Türkiye merkezli bazı iletişim ağlarıyla bağlantılı olabileceği iddia edilmiştir. Ancak bu yalnızca soruşturma dosyalarında geçen değerlendirmelere dayanmaktadır ve resmi olarak doğrulanmış değildir.

SORUŞTURMA BAĞLANTILARI VE İSTİHBARAT DETAYLARI

Yapılan dijital incelemelerde, Hüseyin Gün'ün telefonundan elde edilen veriler "Notlar" başlığı altında toplanmış ve burada çeşitli kodlamalara yer verilmiştir. "Kara Hücre Kodları" olarak anılan bölümlerde CONDOR, TOPAZ, SUBLIME ve POTUS gibi kod isimlerinin farklı kişi ya da makamları temsil ettiği belirlenmiştir.

Ayrıca "password: sampson" başlıklı bir notta "Medusa – FETÖ", "Portal – Kara hücre siberci takımı" ifadeleri tespit edilmiştir. Bu içerikler, bazı yabancı istihbarat unsurlarıyla bağlantılı olabilecek dijital faaliyetlerin yürütüldüğü iddialarını güçlendirmiştir.

Hüseyin Gün'ün "Chris McGrath" adlı bir yabancı şahısla gerçekleştirdiği mesajlaşmalarda ise İngilizce olarak "Sublime'ın İngiltere faaliyetleri hakkında biraz ışık tutabilir misin?" gibi ifadeler kullanılmış, McGrath'ın "Sana Wickr'dan fotoğraf gönderdim" cevabı üzerine ikili arasındaki iletişimin uluslararası boyuta taşındığı değerlendirilmiştir.

Bu mesajlardan biri 15 Mayıs 2018 tarihine ait olup, o dönemin iki eski bakanının da yer aldığı bir grup fotoğrafının gönderildiği tespit edilmiştir. Mesajlarda "Sağında puro içen MI6 var" gibi ifadelerin yer alması, olayın istihbarat odaklı bir nitelik taşıdığı yönündeki iddiaları güçlendirmiştir.