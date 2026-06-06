Haberler

Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı

Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dilan-Engin Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya, yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alındı. Polat çiftinin tutuklandığı 2023 yılındaki operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan Çetinkaya, 2024 yılında evinin 5. katından atlayarak intihar eden sosyal medya fenomeni sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un da o dönem sevgilisiydi.

Dilan ve Engin Polat çifti bu sefer avukatlarıyla gündeme geldi. Çiftin avukatlarından Haydar Enes Çetinkaya, yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alındı.

POLAT ÇİFTİNE YÖNELİK OPERASYONDA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Çetinkaya, Polat çiftinin tutuklandığı 2023 yılındaki "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "kara para aklama" ve "vergi kanununa muhalefet" operasyonu kapsamında da gözaltına alınmıştı. Çetinkaya ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İNTİHAR EDEN FENOMENİN SEVGİLİSİYDİ

Haydar Enes Çetinkaya, 2024 yılında yaşanan trajik bir olayla da gündeme gelmişti. Çetinkaya'nın, evinin 5. katından atlayarak hayatına son veren sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un erkek arkadaşı olduğu biliniyordu. 

Kaynak: Haberler.com
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü
Bakan Uraloğlu: Kınalı-Malkara Otoyolu ile İstanbul-Çanakkale 2 saate düşecek

Müjdeyi verdi! İstanbul'dan o şehrimize iki saatte gidilecek
Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

Yarışa damga vuran görüntü! Görenler dönüp tekrar baktı

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a 50 milyon Euro

Galatasaray'a 50 milyon Euro!
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı

Hakan için çok konuşulacak sözler: Her konuda anlaşmıştık ama...
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi

Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi