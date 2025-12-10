Haberler

Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen fotoğrafı

Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen fotoğrafı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen ilkokul fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Kullanıcılar fotoğraf için "Hiç değişmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.

Sedat Peker'in çocukluk dönemine ait yeni bir fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. 1981 yılında ilkokulda çekilen siyah önlüklü fotoğrafta Peker'in öğrenci numarasının 683 olduğu görüldü.

"HİÇ DEĞİŞMEMİŞ" YORUMLARI GELDİ

Paylaşılan kare kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Fotoğrafı gören çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Peker'in yüz hatlarına dikkat çekerek "Hiç değişmemiş" yorumunda bulundu.

İşte o fotoğraf karesi;

Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen fotoğrafı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

E ne olmuş bu kadar güzelleme yapıyorsun mafyayı

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Değişmeyen tek şey senin çapsız haberciliğin

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bir Umuttur Yaşamak.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

bir umuttur tüymek

yanıt23
yanıt3
Haber Yorumlarızargana:

Babayaro, ben tüydüğünü düşünmüyorum. Devletin görevlendirdiğini düşünüyorum. Bence devlete çalışıyor bu adam.

yanıt2
yanıt7
Haber YorumlarıRealist:

Boyu da aynı 1,60 cm... Millete çöken haraçcı mafyayı övüyorsunuz...

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Öğrencilerden örnek davranış: Aldıkları suyu kameraya gösterip parasını bıraktılar

Sizi yetiştiren anne-babaya helal olsun
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
title