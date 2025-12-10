Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen fotoğrafı

Sedat Peker'in çocukluk dönemine ait yeni bir fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. 1981 yılında ilkokulda çekilen siyah önlüklü fotoğrafta Peker'in öğrenci numarasının 683 olduğu görüldü.

"HİÇ DEĞİŞMEMİŞ" YORUMLARI GELDİ

Paylaşılan kare kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Fotoğrafı gören çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Peker'in yüz hatlarına dikkat çekerek "Hiç değişmemiş" yorumunda bulundu.

İşte o fotoğraf karesi;