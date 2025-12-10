Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen fotoğrafı
Son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen ilkokul fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Kullanıcılar fotoğraf için "Hiç değişmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.
Sedat Peker'in çocukluk dönemine ait yeni bir fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. 1981 yılında ilkokulda çekilen siyah önlüklü fotoğrafta Peker'in öğrenci numarasının 683 olduğu görüldü.
"HİÇ DEĞİŞMEMİŞ" YORUMLARI GELDİ
Paylaşılan kare kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Fotoğrafı gören çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Peker'in yüz hatlarına dikkat çekerek "Hiç değişmemiş" yorumunda bulundu.