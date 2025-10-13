Seda Önder kimdir? Seda Önder kaç yaşında, nereli, boşanıyor mu?

Son dönemde yaptığı özel hayat açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Seda Önder, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Yıllardır sahne dünyasında yer alan ve güçlü sesiyle tanınan Önder, bu kez müziğiyle değil, evliliği hakkında verdiği kararla konuşuluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEDA ÖNDER KİMDİR?

Seda Önder, hem müzik hem de magazin dünyasında adını duyurmuş çok yönlü bir sanatçıdır. Sakarya doğumlu olan Önder, eğitimini teknik bir alanda tamamlamış olmasına rağmen müzik tutkusu sayesinde sahne dünyasına adım atmıştır. Kendine has sesi ve sahne enerjisiyle dikkat çeken Seda Önder, başta Demet Akalın, Yeşim Erçetin ve Yaşar İpek gibi ünlü isimlere vokalistlik yaparak müzik kariyerine sağlam bir temel atmıştır.

Bu süreçte sahne tecrübesi kazanan Önder, 2012 yılında "Şaheser" adlı ilk albümünü çıkarmıştır. Müzikal kariyerinin yanı sıra modellik de yapan sanatçı, bir dönem şarkıcı Alişan ile yaşadığı kısa süreli ilişki ile de magazin gündeminde yer almıştır.

SEDA ÖNDER KAÇ YAŞINDA?

Seda Önder, 23 Kasım 1987 doğumludur. Bu da 2025 yılı itibarıyla 37 yaşında olduğu anlamına gelir. Genç yaşına rağmen hem özel hayatı hem de müzik kariyeriyle sık sık gündeme gelmiş bir isimdir.

SEDA ÖNDER NERELİ?

Seda Önder, Sakarya ilinde dünyaya gelmiştir. Aslen Boşnak kökenli olan sanatçı, bu kültürel mirasını zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da yansıtmaktadır.

SEDA ÖNDER KARİYERİ

Seda Önder'in müziğe olan ilgisi, onu sahnelerin arka planından ön plana taşıyan bir yolculuğa çıkardı. Makine Ressamlığı eğitimi almış olmasına rağmen, kalbinin sesini dinleyerek müziğe yönelmiştir. Tanınmış sanatçılara vokalistlik yaptıktan sonra 2012 yılında "Şaheser" isimli ilk albümünü piyasaya sürdü.

Bu albümle birlikte kendi müzikal kimliğini ortaya koyan Seda Önder, hem sahne performanslarıyla hem de güçlü vokaliyle dikkat çekti. Ayrıca modellik de yapan Önder, müzik dışındaki alanlarda da aktif olmuştur. Magazin dünyasında ise en çok Alişan ile yaşadığı kısa süreli ilişkiyle tanınmıştır.

SEDA ÖNDER BOŞANIYOR MU?

Seda Önder sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla boşanma kararı aldığını duyurdu. Türkiye'nin önde gelen saat markalarından birinin sahibi olan İhsan Sapan ile 2016 yılında evlenen Önder, bu evliliğin artık sürdürülemez olduğunu belirtti. Açıklamasında, "Benim için artık bu evliliğin geri dönüşü yok" ifadelerini kullanarak kararının kesinliğini ortaya koydu.

Aynı paylaşımda, "Hayatımı korku, baskı ve haksız şartlarla şekillendirmeyeceğim" diyerek yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Bu açıklama, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Seda Önder'in bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor: Tanem Yade ve Beran.