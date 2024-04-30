Seda Bakan ile Berfu Yenenler'in baby shower tartışması! Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yenenler kaç yaşında, nereli?

Oyuncu Seda Bakan, Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu. İkili arasındaki baby shower tartışması sosyal medyada gündem oldu. Peki, Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yenenler kaç yaşında, nereli?

BERFU YENENLER KİMDİR?

Berfu Yenenler ya da evlenmeden önceki soyadıyla Berfu Yıldız, 11 Nisan 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. 1.80 boyundaki güzel Berfu Yenenler Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Endüstri Mühendisliği mezunu. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazanan Berfu Yenenler 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti. Şimdilerde Youtube kanalında içerik üreticiliği yapan Berfu Yenenler eğlenceli videolarla severlerinin karşısına çıkıyor.

BERFU YENENLER VE SEDA BAKAN'IN BABY SHOWER TARTIŞMASI NE?

Programda Bakan'ın ikinci çocuğu için baby shower yerine mevlit yapmasıyla ilgili konuşan ikiliden Seda Bakan, "Şekerim ben hiç baby shower falan... Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi?" dedi.

"Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı" diyen ünlü oyuncu, "Ben kimseye bana hediye getirin diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim. Gelen zaten eli boş gelmiyor ki" ifadelerini kullandı.