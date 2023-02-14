Kahramanmaraş'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar seçimler ertelenecek mi merak ediyor. Bazı siyasetçilerin seçimlerle ilgili açıklamalar yapmasının ardından vatandaşlar, Seçimler ertelendi mi 2023? Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi mi, seçimler hangi ay ve hangi gün yapılacak? Seçimler bu yıl yapılır mı? merak etti. İşte detaylar...

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından olan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs olarak işaret ettiği seçimlerle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Peki, Seçimler ertelendi mi 2023? Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi mi, seçimler hangi ay ve hangi gün yapılacak? Seçimler bu yıl yapılır mı? İşte ayrıntılar...

SEÇİMLER ERTELENECEK Mİ 2023?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın depremin etkilediği 10 ilde yaşanan felaketten dolayı seçimlerin bir defaya mahsus ertelenmesi çağrısı hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertelenmesi taleplerinin altında seçimden kaçma iradesi var. Ancak bu iradeyi YSK üzerinden hayata geçirmek yani kendi çıkarlarına göre bir defaya mahsus özel kararlar aldırmak istiyorlar. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir yararı yoktur. Ancak zararını tüm ülke çekecektir" dedi.

Bülent Arınç, depremlerin ardından yaşanan felaketten dolayı en geç 2023 Haziran ayında yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin bir defaya mahsus ertelenmesi çağrısını yaptı. Yazılı açıklamasında Arınç, seçmen kütüklerinin geçersizleştiğini ve seçim yapmanın hukuken ve fiilen imkansız hale geldiğini öne sürerek, seçimlerin 2024 Yerel Seçimleriyle birleştirilmesi veya seçimlerin Kasım 2023'e ertelenmesi önerisinde bulundu.

Gündem olan bu çıkışa ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Gazeteci ve yazar Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertelenmesi taleplerinin altında seçimden kaçma iradesi var. Ancak bu iradeyi YSK üzerinden hayata geçirmek yani kendi çıkarlarına göre bir defaya mahsus özel kararlar aldırmak istiyorlar. Sayın Arınç'ın açıklaması bunu gösteriyor" dedi.

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Tekrar ediyorum; kimseye özgü hukuk normu oluşturulamaz. Yapılması gereken, ister erken seçim olarak 14 Mayıs, ister zamanında 18 Haziran olsun, ivedilikle seçim tarihinin belirlenmesidir. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir yararı yoktur. Ancak zararını tüm ülke çekecektir" ifadelerini kullandı.

HANGİ DURUMLARDA SEÇİMLER ERTELENEBİLİR?

Anayasa'ya göre, TBMM veya Cumhurbaşkanı kararıyla seçimleri öne almak mümkün. Anayasa'nın 77. maddesinde, seçim zamanında yapılabilecek değişiklikler "TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır" ifadesiyle açıklanıyor.

Anayasa'nın "Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler" başlıklı 78. maddesine göre ise ertelemenin tek istisnası savaş hali:

"Savaş sebebiyle seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM seçimlerin 1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir."