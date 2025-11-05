Haberler

Seçim hüsranı kısa sürdü, Trump sahnede kurtlarını böyle döktü

Seçim hüsranı kısa sürdü, Trump sahnede kurtlarını böyle döktü
Miami'deki "Amerika İş Forumu"nda yaptığı konuşmada gündemine New York'taki seçim yenilgisini ve kentin yeni belediye başkanı Zohran Mamdani'yi alan ABD Başkanı Donald Trump, oldukça sert olan sözlerini tamamlar tamamlamaz sürpriz bir şekilde dans etmeye başladı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Miami'deki "Amerika İş Forumu"nda açılış konuşması yaptı.
  • Trump, New York'taki seçimlerde Cumhuriyetçilerin memnun olmadığını belirtti ve Zohran Mamdani'nin zaferini hedef aldı.
  • Trump, konuşmasının ardından Village People'ın "YMCA" parçası eşliğinde sahnede dans etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de gerçekleştirilen "Amerika İş Forumu"na katılarak burada açılış konuşmasını yaptı.

GÜNDEMİNE 'SEÇİM HEZİMETİ' VE 'MAMDANİ'Yİ ALDI

Başta New York olmak üzere bazı eyaletlerde yapılan belediye başkanlığı ve eyalet valiliği seçimlerine değinen ABD Başkanı, seçim sonuçlarından Cumhuriyetçiler olarak pek memnun olmadıklarını söyledi.

Sandıktan zaferle ayrılarak New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Zohran Mamdani'yi hedefine alan Trump, "5 Kasım 2024'te (başkanlık seçimlerinde) Amerikan halkı hükümetimizi geri aldı ve egemenliğimizi yeniden kazandık. Dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik ancak bununla ilgileneceğiz, endişelenmeyin." yorumunu yaptı.

"Kongre'deki Demokratların Amerika'ya ne yapmak istediğini görmek istiyorsanız, dün New York'ta yapılan seçimlerin sonucuna bakın." diyen Trump, New York'taki birçok kişinin yakında "komünizmden" kaçarak başka şehirlere göç edeceğini ileri sürdü.

KONUŞMASINI TAMAMLAR TAMAMLAMAZ DANS ETMEYE BAŞLADI

Ancak Trump'ın seçim hezimeti kısa sürdü. ABD Başkanı, konuşmasını tamamlar tamamlamaz sahnede dans etmeye başladı. Trump, seçim kampanyasında da sık sık kullandığı disko grubu Village People'ın ünlü parçası "YMCA" eşliğinde dans ederken, forumda bulunan katılımcıların o anları cep telefonlarıyla kayda aldığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
