Haberler

Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı Haber Videosunu İzle
Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kartal'daki Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, takıntılı olduğu iddia edilen 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ı silahla vurdu. Olay sırasında odada bulunan ve hükümlü olup adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ'ın, ikinci kez ateş edilmesini engelleyerek müdahale ettiği belirtildi.

  • Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, Hakim Aslı Kahraman'ı silahla vurarak kasık bölgesinden yaraladı.
  • Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.
  • Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alındı.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, Hakim Aslı Kahraman'ı odada oturdukları sırada silahla vurup yaraladı.

KASIĞINDAN VURDU

Olay, 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı.

Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

HÜKÜMLÜ ÇAYCI KURTARDI

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi. Kahraman olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından adliyede inceleme başlatılırken Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan şüpheli savcı, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alındı.

Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

"TAKINTI" İDDİASI

Saldırganın, hakime takıntılı olduğu ve daha önce Anadolu Adliyesi'nde birlikte görev yaptıkları, kadın hakimin bu yüzden Bölge Adliye mahkemesine geçtiği iddia edildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız

DEM'den kendilerine yüklenen Bahçeli'ye jet hızında yanıt
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı