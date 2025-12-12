Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

SORUŞTURMA DOSYASIINA YENİ DELİLLER SUNULDU

Soruşturma kapsamında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok özel bir üniversitede adli tıp uzmanları ile bilirkişilerden aldıkları raporları dosyaya sunduğunu açıkladı. Şarkıcı Güllü'nün düştüğüne ilişkin bir rapor tanzim edildiği bildirilirken, vefat ettiği gece lavaboya giriş anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

"BENİM BİLGİM DAHİLİNDE İSTANBUL'A GİTTİLER"

Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatlığını yapan Merve Uçanok, Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde açıklamada bulundu. Müvekkillerini ziyareti öncesi süreçle ilgili bilgi veren Uçanok, Gülter ve Ulu'nun gözaltı süreçleri öncesinde ve sonrasında bazı bilgi çarpıtmalarının olduğunu öne süren Uçanok, müvekkillerinin Çınarcık ve Yalova'da dışarıya çıkamaz hale geldiğini, yine kendisinin tavsiyesi üzerine ve bilgisi dahilinde İstanbul Büyükçekmece'de bulunan yakınları T.Y.'nin evine gittiklerini belirtti. Uçanok, "Masumiyet karinesi çiğnenerek toplum karşısında katil ilan edilen müvekkilimin burada kalacak evi, yeri kalmadı. Ben de çok güvendiği Tuğba ablasına gidip bir süre kalmasını istedim. Arkadaşı Gökhan'ın evi bir süre izlenmeye başlandı. Tuğyan korktu. Bir yandan toplumda, internet ortamında bir linç, sabahlara kadar yapılan yayınlar ve telefonuna gelen tehdit mesajları var. Bu durumdan da bunaldığı için '155'i ara durumu anlat. Kaldığım evin etrafında izleniyorum.' diye ifade ver dedim. Ya da Tuğba abla ve eşinde kal. Orada da takip etmeye devam ederlerse can güvenliğin de olmadığı için gidip İstanbul'da ifade ver.' dedim" diye konuştu.

DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNE YÖNELİK RAPOR TANZİM EDİLDİ

Ayrıca kendisinin özel bir üniversitede alanında uzman adli tıp uzmanları ile bilirkişilerden aldıkları raporları dosyaya sunduklarını dile getiren Uçanok, şöyle devam etti:

"Adli camiada çok değer verilen bir hocamızdan bir rapor aldık biz. Kendisinin de üzerinde durduğu konular olay yerine gelerek keşif de yaptığı için ben yaklaşık 1.65 boyundayım Güllü hanım da benim boylarımdaymış. Hocalarımızın değindiği noktalardan biri pencere yüksekliğinin 74 santim olduğu yönünde. Benim boyumdaki bir insanın da iç bacak kası hizasından kafa hizasına kadar dışarıda kalıyor vücudumun bir bölümü. 3.53 promil alkol almış o gece. Son iki haftadır da hiç içmediği bir alkol olan şarap tüketmeye başlamış. Bu da diğer alkol türlerine göre biraz daha sarsıcı ve denge bozucu alkol türlerinden biridir. Bunun yanı sıra bu alkol eşiği ile birlikte ağır bir antidepresan ilacı da çıktı kan değerlerinde. İkisinin birleşimi söz konusu olduğu için burada çok ciddi bir denge problemi yaşayan birinin 74 santim yüksekliğindeki bir yerden düşmüş olabileceğine yönelik bir rapor tanzim edildi. Güllü hanımın alkol sınırı 3,5-4 arası yani koma durumu. Bir de bahse geçen antidepresan'la birlikte etkileşim olduğu için çok ciddi bir denge problemi yaşamış olma ihtimali zaten yönetmelikte çok alçak olan bir yerden düşme ihtimali kuvvet ve muhtemel."

ŞARKICININ OLAY ÖNCESİ LAVABOYA GİDİŞ ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği gece lavaboya girdiği anlara ilişkin yeni görüntüye ulaşıldı. Avukat Uçanok, bu konuya da dikkat çekerek, "Bir de Güllü hanımın lavaboya girme görüntüsü var. Öyle bir yalpalanıyor ki bir anda duvara tutunuyor. Yani ayakta durabilecek vaziyette değil." ifadesini kullandı.