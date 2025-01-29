Afyonkarahisar'da umre hazırlığındaki bir adam grip şikayeti ile özel bir kliniğe gitti. İddiaya göre, alerji testi yapılmadan sarı serum takıldı. Fenalaşan 2 çocuk babası kurtarılamadı. Bir diğer acı haber ise Adana'dan geldi. Grip nedeniyle eczaneye giden 22 yaşındaki genç kadın, kendisine hazırlanan serum sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Sarı serumdan ölen kim, neden öldü?

SARI SERUMDAN SONRA FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Afyonkarahisar'da bir kişinin grip şikayetiyle gittiği özel bir klinikte halk arasında 'atom' diye tabir edilen sarı serumun bağlanması sonrası fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi sonrası İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

İddiaya göre Mehmet Gündoğan (38), 13 Ocak'ta grip şikayetiyle gittiği özel klinikte tetkik yapılmadan takılan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine Gündoğan'ın yanındaki arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

BİR ACI HABER DE ADANA'DAN GELDİ

Sarı serum faciasına ilişkin bir ölüm haberi de Adana'dan geldi. Ekol Tv'nin haberine göre; evli ve iki çocuk annesi olan Selinay Yüksekbaş, grip belirtileri nedeniyle mahalledeki bir eczaneye gitti. İddiaya göre, eczane kalfasından kendisine serum yapmasını istedi. Kalfanın, içinde Novalgin'in de bulunduğu 10 farklı ilacı karıştırarak bir serum hazırladığı öne sürüldü. Serumu aldıktan kısa süre sonra genç kadın fenalaştı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Durumu ağırlaşan Yüksekbaş, hemen hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan eczane kalfası, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SERUMUN İÇERİĞİ İNCELENİYOR

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, serum içeriği ve ölüm sebebi detaylı incelemeye alındı. Olay, eczanelerde hazırlanan sarı serumlarla ilgili yapılan uyarıların önemini bir kez daha gündeme getirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARMIŞTI

Sağlık Bakanlığı, halk arasında "atom" ,"vitamin eklenmiş serum" ya da "sarı serum" olarak bilinen tedavi yöntemine ilişkin önemli bir uyarı yaptı. Bakanlık, vatandaşların bu tür serumların yalnızca hekim tarafından ve zaruri durumlarda uygulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, alerjik reaksiyonların hayati tehlike yaratabileceği için hastane ortamında tıbbi müdahale gerektiği de hatırlatıldı. Uzmanlar, bu uyarıları dikkate alarak, herhangi bir serum tedavisi uygulanmadan önce mutlaka bir uzmandan onay alınması gerektiğini belirtiyor.