Şanlıurfa’nın kurtuluşuna özel türkü hazırlandı

106. YILA ÖZEL ANLAMLI ESER HAYATA GEÇİRİLDİ

Şanlıurfalı akademisyen Prof. Dr. Mehmet Öncel, 11 Nisan Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yılına özel bir türkü hazırladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen “Kurtuluş Türküsü”, kısa sürede tamamlanarak klip çekimlerine başlandı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Öncel’in söz ve bestesini üstlendiği eser, son bir aylık yoğun çalışma sürecinin ardından tamamlandı. Türk Sanat Müziği’nin Mahur makamında hazırlanan türkü için çekimler, Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik noktaları ile kurtuluş mücadelesinin simge mekânlarından biri olan Kurtuluş Müzesi’nde gerçekleştirildi. Klip, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından kurgulanarak son haline getirildi.

“KURTULUŞ RUHUNU GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTEDİK”

Çalışmanın tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Öncel, projenin temel amacının Şanlıurfa’nın kurtuluş mücadelesinin ruhunu genç kuşaklara aktarmak olduğunu belirtti. Hazırlık sürecinde büyük emek verdiklerini ifade eden Öncel, türkünün ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özellikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın projeye verdiği desteğin önemine değinen Öncel, eserin ilk sunumunun ardından gerekli tüm desteğin sağlandığını ve ortaya güçlü bir çalışma çıktığını vurguladı. Öncel, “Şanlıurfa’nın tarihini ve ruhunu yansıtan bu eseri gelecek nesillere bırakmak istedik” ifadelerini kullandı.

Hazırlanan “Kurtuluş Türküsü”nün, her yıl 11 Nisan’da kutlanan kurtuluş gününün anlam ve önemini pekiştirmesi ve Şanlıurfa’nın köklü tarihini sanat yoluyla yaşatması hedefleniyor.