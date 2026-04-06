Şanlıurfa’da böbrek sağlığı için önemli iş birliği protokolü imzalandı

Şanlıurfa’da böbrek sağlığı için önemli iş birliği protokolü imzalandı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa’da böbrek sağlığı için önemli iş birliği protokolü imzalandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Böbrek Vakfı arasında böbrek sağlığına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle erken teşhis, farkındalık ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedeflenirken, eğitim ve kampanyalarla geniş kitlelere ulaşılması planlanıyor. Başkan Gülpınar, sağlığın en büyük değer olduğunu vurguladı.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ORTAK ADIM ATILDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Böbrek Vakfı (TBV) arasında böbrek sağlığının korunmasına yönelik önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen protokol, Başkan Gülpınar ile TBV Başkanı Timur Erk arasında imzalandı. İş birliği kapsamında böbrek hastalıklarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması, erken teşhis imkanlarının yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca düzenlenecek eğitim programları ve bilinçlendirme kampanyalarıyla toplumun geniş kesimlerine ulaşılması planlanıyor.

“SAĞLIK HER ŞEYDEN DAHA KIYMETLİ” MESAJI VERİLDİ

İmza töreninde konuşan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, sağlığın hayatın en önemli değeri olduğunu vurgulayarak, belediye olarak insan hayatına dokunan her hizmeti öncelik olarak gördüklerini ifade etti. Gülpınar, “Dünyada hiçbir zenginlik, hiçbir güç; bir nefeslik sağlık kadar kıymetli değildir” sözleriyle sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

Toplum sağlığına yönelik projelerin artarak devam edeceğini belirten Gülpınar, özellikle Liman Ayık Projesi ile zararlı maddelerden etkilenen bireylerin tedavisine yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Sağlıklı bireylerin sağlıklı bir toplumun temelini oluşturduğunu vurgulayan Gülpınar, farkındalık çalışmalarını geniş kesimlere ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

TBV Başkanı Timur Erk ise konuşmasında sağlıklı beslenmenin böbrek sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekti. Şanlıurfa mutfağının lezzetli ancak tuz oranının yüksek olabildiğini belirten Erk, tuz tüketiminin azaltılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Erk, iş birliğinin bu anlamda önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Program sonunda TBV Başkanı Timur Erk tarafından Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edilirken, uzmanlar tarafından katılımcılara böbrek sağlığı ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı.

Haberler.com
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!

Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba

Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba

Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Yalçın Küçük hayatını kaybetti

Yalçın Küçük hayatını kaybetti