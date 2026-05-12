Şanlıurfa’da 14 kilometrelik sıcak asfalt yatırımı tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla sürdürdüğü sıcak asfalt yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Karaköprü ilçesine bağlı Büyükördek, Köprülük, Akçahisar, Büyükçömlek, Yeniköy ve Yarımtepe mahallelerini birbirine bağlayan 14 kilometrelik grup yolu tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmayla birlikte Şanlıurfa–Adıyaman Devlet Yolu ile Bozova–Hilvan Devlet Yolu arasında doğrudan bağlantı sağlandı.

ŞANLIURFA’DA KIRSAL ULAŞIMA DEV YATIRIM

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede yoğun bir mesai harcandı. Modern iş makineleri ve teknik ekipmanlarla gerçekleştirilen asfalt serimi kısa sürede tamamlanırken, yol uzun yıllar güvenli ulaşım sağlayacak standartlara kavuşturuldu.

Tamamlanan grup yolunun özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracağı, ulaşım süresini azaltacağı ve bölgedeki ekonomik hareketliliğe katkı sağlayacağı belirtildi. Sıcak asfalt konforuyla hizmete sunulan yolun, kırsal ulaşım ağını daha modern hale getirdiği ifade edildi.

BAŞKAN GÜLPINAR: “KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANIYORUZ”

Asfalt çalışmalarının ardından bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, vatandaşlar ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yol boyunca yoğun ilgiyle karşılanan Gülpınar, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını önceleyen hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Başkan Gülpınar, Şanlıurfa’nın çok büyük bir şehir olduğuna dikkat çekerek tüm yolların kısa sürede tamamlanmasının gerçekçi olmadığını ifade etti. Kent genelinde 1475 köy bulunduğunu belirten Gülpınar, yağışlar ve maliyet artışları nedeniyle bazı çalışmaların gecikebildiğini söyledi. Kamu kaynaklarını doğru kullanmanın önemine vurgu yapan Gülpınar, “En fazla kullanılan ve en büyük ihtiyaç duyulan güzergâhlara öncelik veriyoruz. Burada yapılan yatırım bunun en açık göstergesidir” dedi.

MUHTARLARDAN VE VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Mahalle muhtarları ise yıllardır beklenen yol çalışmasının tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bölge halkı adına teşekkür eden muhtarlar, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın göreve gelmesiyle birlikte kırsal mahallelerin önemli hizmetler almaya başladığını ifade etti.

Vatandaşlar, modern asfalt yol sayesinde artık daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabileceklerini belirtirken, tamamlanan yatırımın yaşam kalitesini artıracağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kırsal bölgelerde yol ve altyapı çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini açıkladı.

Haber: Ali Karademir