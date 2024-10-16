ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Şanlıurfa'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak?

Şanlıurfa'da yarın okul var mı? Şanlıurfa'da okullar ne zaman açılacak? sorularına yanıt aranıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, Elazığ, Şanlıurfa, Tunceli ve çevre illerde de hissedildi. Bu gelişmenin ardından "Şanlıurfa'da okullar tatil mi?" sorusu araştırılıyor. Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevredeki illerde de hissedilen bu sarsıntı sonucunda toplam 4 bina hasar gördü. Elazığ'da bir binada mahsur kalan 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Depremin ardından Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda hissedilen güçlü bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi olduğunu duyurdu.

Saat 10.46'da, 5.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem yerin 10.07 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem sonrasında 35 artçı sarsıntı daha yaşandı. Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır ve Adıyaman'da halk panikle sokaklara dökülürken, sarsıntı Suriye'nin Halep, Haseke ve Deyr El Zor bölgelerinde de hissedildi.