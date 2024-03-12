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Sandık Kokusu 14. Bölüm fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Sandık kokusu hangi kanalda, saat kaçta?

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Sandık Kokusu 14. Bölüm fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Sandık kokusu hangi kanalda, saat kaçta? Popüler dizi Sandık Kokusu'nun 14. bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizinin son bölümünde yaşananlar merak konusu olurken, yeni bölümün ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı da izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Sandık Kokusu Çarşamba akşamı 20.00'de Show TV'de yayınlanmaktadır. Sandık Kokusu yeni bölümlerini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz. SANDIK KOKUSU 14. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sandık Kokusu'nun 13. bölümünde; Atilla'nın Ozan adına Karsu'ya mesaj attığı ortaya çıkınca Karsu sinirlenir ve Atilla bir açıklama yapmak zorunda kalır. Lale evine döndüğünde Atilla ile arasında olanları düşünür. Atilla'nın gerçek kimliğini öğrenmek Lale'yi nasıl etkileyecektir? Bildiklerini saklayabilecek midir? Reha ortalığı karıştırmak için hazırdır. Atilla'nın sırrını öğrenir öğrenmez soluğu Hasan'ın yanında alır. Peki gerçekleri öğrenen Hasan, Karsu ve Atilla için nasıl planlar yapar? Diğer yandan Karsu ve Atilla buluşur. Bu onlar için çok özel bir gece olacaktır. Reha'nın keyfine diyecek yoktur. Lale ile ilgili önemli bir gelişme için sitede yemek düzenlemiş ve herkesi davet etmiştir. Peki herkesi şok edecek bu gelişme nedir?

SANDIK KOKUSU HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sandık Kokusu Çarşamba akşamları 20.00'de Show TV'de yayınlanmaktadır. Sandık Kokusu yeni bölümlerini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Sandık Kokusu 14. Bölüm fragmanı izle!

Sandık Kokusu 14. Bölüm fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Sandık kokusu hangi kanalda, saat kaçta?

Sandık Kokusu 14. Bölüm fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Sandık kokusu hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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