Sandık görevleri belli oldu mu? 2024 seçim görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

2024 Yerel Seçimleri için sandık görevlileri belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. Devlet memurları arasından seçilen ve partiler tarafından atanan seçim görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından duyurulmaktadır. Sandık görevleri belli oldu mu? 2024 seçim görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizdedir...

SEÇİM GÖREVLERİ BELLİ OLDU MU?

31 Mart Yerel Seçimleri takviminde önemli tarihler arasında sandık görevlilerinin belirleneceği süreç aşağıdaki adımlardan oluşuyor.

23 Şubat: Siyasi partiler ile bağımsız adayların ilan ve reklam yerlerini ve sürelerini ilçe seçim kuruluna bildirecekleri son gün,

İlçe seçim kurulu başkanı tarafından, yerleşim yerlerini temel alarak hazırlanan ve mülki idare amirleri tarafından ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden, ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kadar kamu görevlisinin, ad çekme yöntemiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından herhangi bir engel bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS'e kaydedilmesi (Saat 15.00),

İlçe seçim kurulu başkanı tarafından, sandık kurulunun kalan asıl ve yedek üyelerini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak seçilmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kadar kamu görevlisinin ad çekme yöntemiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından herhangi bir engel bulunmayanların sandık kurulu asıl ve yedek üyeleri olarak belirlenmesi ve SEÇSİS'e kaydedilmesi.

24 Şubat: Sandık kurullarında görev alacak üye listelerinin siyasi partiler tarafından verileceği son gün,

Aynı ilan ve reklam yerleri için siyasi partilerin ve bağımsız adayların taleplerini iletmeleri ve anlaşma sağlanamaması durumunda ad çekme işleminin gerçekleştirileceği zaman (Saat 11.00),

İlçe seçim kurullarının, siyasi partilerin ve bağımsız adayların kullanacakları ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerlerini ve sürelerini belirlemesi ve bu bilgileri duyurması (Saat 16.00).

25 Şubat: Sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS'e kaydedilmesine başlanması.

2024 SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri netleşti. Buna göre:

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL

Sandık memurlarına 2.088 TL

Partili üyelere 1.044 TL

Bina sorumlularına ise 2.936 TL ödeme yapılacak.

SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanmış bireylerin sorumlulukları, bulundukları ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, görevliler aşağıdaki işleri yaparlar:

Oy kullanma yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

Seçmenlerin kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Oy sayımı ve sonuçların duyurulması

Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonuçları ve oy sayımı ilan edilene kadar görevlerine devam ederler.