Salim Güran kimdir? Narin'in amcası Salim Güran kaç yaşında? Salim Güran tutuklandı mı?

Salim Güran'ın kim olduğu merak ediliyor. 21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama açlışmaları devam ederken; şüpheliler de gözaltına alınıyor. Soruşturmada en dikkat çeken isimlerden biri olan Salim Güran'ın kim olduğu merak ediliyor. Narin kaybolduktan sonra dikkat çeken bu isim hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, Salim Güran kimdir? Narin'in amcası Salim Güran muhtar mı?

SALİM GÜRAN KİMDİR?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin'in amcası aynı zamanda, mahallenin muhtarıdır. Narin'in muhtar olan amcası S.G. ile ilgili yeni gelişme yaşandı. S.G. ile gözaltı süresi 24 saat uzatıldı. Ayrıca yapılan incelemede otomobilinde Narin'in DNA'sı tespit edilen amcanın telefon kayıtlarını da sildiği tespit edilmişti.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası, jandarma ekiplerince zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.