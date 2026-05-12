Sahte ekspertiz raporuna karşı mağduriyeti engelleyen sistem: OtoraporGO

Sahte ekspertiz raporu, ikinci el araç alım satımında aracın gerçek kusurlarını gizlemek amacıyla düzenlenen yanıltıcı bir belge iken bu raporlar; ağır hasarlı veya değişen parçası olan araçları "hatasız" gibi göstererek alıcıyı dolandırmak için kullanılabiliyor.

Yanlış ve hatalı raporlara dikkat edilmeli

Ekspertiz firması yanlış veya hatalı rapor verirse, ayıplı hizmetten dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulmaktadır. Alıcı, uğradığı zararın tazmini için firmaya Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi aracılığıyla dava açabilir, bedel indirimi veya sözleşmeden dönme haklarını kullanabilir. Ayrıca eksper kasten yanlış rapor düzenlediyse dolandırıcılık veya özel belgede sahtecilikten suç duyurusunda bulunulabilir. Peki alınan raporun gerçekliği ile ilgili neler yapılabilir?

Sahte evrak düzenliyorlar

Bazı ekspertiz şirketlerinin ismi ve logosu kullanılarak dolandırıcılık yapanlarla karşılaşabilmek mümkün. Bazı internet sitelerinde araç satıcısı pozisyonunda olan kişiler araçların ekspertiz raporlarını sahte kayıtlarla düzenleyerek yayınlarken yanıltıcı bilgilerle alıcıları dolandırmaktan geri kalmıyorlar. Bozuk araçlar sahte evrakla satmaya çalışan kişilere karşı fiziki ortamda ekspertizin yaptırılması gerekiyor. Böylelikle alınacak aracın gerçek durumu ortaya çıkarılacaktır.

Güvenilir kurumlara başvurulmalı

Kurumsal firmaların raporlarında genellikle QR kod bulunur. Bu kodu telefonla taratarak sistemdeki orijinal kayıtla eşleşip eşleşmediğini teyit edebilmek mümkün. Raporun üzerinde adı geçen firmayı bağımsız bir kaynaktan bulup arayarak, belirtilen tarih ve plakada bir işlem yapılıp yapılmadığını sorgulamak da mümkün. Bunun yanısıra standart dışı yazı tipleri, hizalama bozuklukları veya kurumsal kimliğe uymayan logolar da aynı z amanda tahrifat belirtisi olabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında satıcının getirdiği veya önerdiği ekspertiz yerine güvenilirliğini kendinizin teyit edeceği bağımsız bir firmaya başvurabilirsiniz. Eski tarihli raporlara fazla itibar edilmeden aracın mevcut durumunu yansıtan testlerin yaptırılması ön planda olmalı. İşlemlerin ise mutlaka TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip merkezlerden gerçekleştirilmesi sahteciliğin de önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Otorapor’dan “sorgulayıcı” yaklaşım

Sahte ekspertiz raporları, aracın gerçek durumunun gizlenmesi, yüksek tamir masrafları ile karşılaşma riski, araç güvenliğinde ciddi tehlikeler ve hukuki mağduriyet gibi durumlara neden olmaktadır. Bu hassasiyeti öngören Otorapor Oto Ekspertiz’in OtoraporGo uygulaması ile rapora ulaşabilmek mümkün. Otorapor’un Web sitesinde yer alan Geçmiş Ekspertiz Sorgulama Ekranında ilgili araca ait plaka veya şasi numarasıyla sorgulama yaparak aracın ekspertiz raporunun doğruluğunu sorgulayabilmek mümkün. Bilgiler uyuşmuyorsa veya sistem “Rapor Bulunamadı” uyarısı veriyorsa raporun sahte olma ihtimali yüksektir. Her rapor sayfasının en alt kısmında gümüş hologramlı Otorapor logosu yer alıyor. Bu hologramın olmadığı ya da fotokopi olduğu raporlar geçersiz hükmündedir.

