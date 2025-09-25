Sahipsizler 32. bölüm fragmanı izle! Sahipsizler 31. bölümde neler oldu?

Ekranların beğeniyle takip edilen dizisi Sahipsizler, dün akşam yayınlanan 31. bölümüyle izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Sürükleyici gelişmelerin ardından dizinin takipçileri, 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtını aramaya başladı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesinde, fragmana dair detaylar ve resmi paylaşımlar araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAHİPSİZLER 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

32. bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler/fragmanlar/32-bolum-fragman

SAHİPSİZLER 31. BÖLÜM İZLE

31. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler/bolumler/31-bolum

SAHİPSİZLER HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Sahipsizler dizisini kaçırmak istemeyen izleyiciler, yayın gününü merak ediyor. Dramatik hikayesiyle ilgi gören dizi, her hafta Çarşamba akşamları saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle gündem olmaya devam eden yapım, yayın saatinde ekran başında olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

SAHİPSİZLER 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize, Devran ve çocuklar öfkeli kalabalığın hedefi olurken imdatlarına Firuze yetişir ve onları kendi evine götürür. Ancak bu sığınma, Devran ile Azize'nin arasını açar. Devran, Firuze'ye güvenmeyip sorunları kendi başına çözmek isterken; Azize, çocukların güvenliği için mecburen Firuze'nin yanında kalmayı kabul eder.

Cemo, haksız yere suçlanmanın öfkesiyle sarsılırken; Bahar'ın eski sevgilisi Taylan yüzünden Yusuf'un gözaltına alınması Zeliha'yı derinden yaralar. Haşmet ve ailesi ise Azize'lerin evden gitmesini fırsat bilerek kendi çıkarlarının peşine düşer.

Öte yandan Firuze, Cevdet'in emaneti saydığı bu aileyi korumakta kararlıdır ve mahalleliyle hesaplaşmaya hazırlanır. Devran ise giderek yalnızlaşır ve çaresizlik içinde ailesini ayakta tutabilmek için yeni bir işe başlamak zorunda kalır. Ancak bu çaresizlik hem Devran'ı hem de Azize'yi istemedikleri kararların eşiğine sürükleyecektir.