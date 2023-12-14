ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME 5 MİLYARLIK DEV YATIRIM

Gaziantep'in ve Şahinbey'in eğitimdeki başarı çıtasını yükseltmek için, göreve geldiği günden bu yana 5.072.079.923 TL'lik yatırım yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yatırımlarını arttırarak sürdürmeye devam ediyor. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Mesleki Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilerin ailelerine aylık 600 TL destekte bulunurken, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere ilk dönem 4.000 TL ikinci dönem 4.000 TL olmak üzere toplamda 8.000 TL nakdi destekte bulunuyor.

ÜNİVERSİTE KAZANAN ÖĞRENCİLERE 8.000 TL

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey İlçesi'nde ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere geçtiğimiz yıl 6.000 TL nakdi destekte bulunurken bu yıl ise 8.000 TL nakdi destekte bulunuyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eğitime ve gençliğe yapılan yatırımların ve desteklerin devam edeceğini ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için Şahinbey Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Onlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için sosyal tesislerimizde ve gençlik merkezlerinde eğitim vererek, ücretsiz olarak testler, soru bankaları ve yardımcı kitaplar veriyoruz. Bunun yanı sıra kitap okuma yarışmaları düzenleyerek onları çeşitli hediyeler ve gezilerle ödüllendiriyoruz. Bunlarla da yetinmeyip bisiklet, spor ayakkabısı, eşofman, tişört, basketbol, futbol ve voleybol topu hediye ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Eylül ayı meclisimizde de yeni bir karar alarak Şahinbey İlçemizde ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerimize 3.000 TL okul açılışında 3.000 TL'de sömestir tatilinde olmak üzere toplamda 6.000 TL nakdi destekte bulunduk. Bu yıl ise bu rakamı arttırarak yine okul başında 4.000 TL ve Şubat ayında da 4.000 TL olmak üzere toplamda 8.000 TL nakdi destekte bulunuyoruz. Bizlere bu anlamda destek olan ve her zaman yanımızda olan meclis üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

GENÇLERİMİZ MESLEK SAHİBİ OLSUN

Şahinbey Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrencilerin ailelerine her ay 600 TL destekte bulunmak için geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği ile birlikte protokol imzaladı. Bu projede amaç ortaokul eğitimini tamamlamış gençlerin erken yaşta mesleki becerilerini sağlayarak genç işsizliği azaltmak. Öğrenciler ayrıca Mesleki ve Teknik okullarında gördükleri eğitim sonrasında, lise diploması almaya hak kazanacak.

HERKES KAZANIYOR

Projede herkesin kazandığını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Mesleki eğitim projesiyle öğrencilerimiz haftada 1 gün okula gidecekler, kalan günlerde iş yerlerinde meslek öğrenecekler. Öğrencilerimiz Milli eğitim Bakanlığı'ndan asgari ücretin yüzde 30 oranında ücret alıyorlar. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak bu projeye destek amaçlı çocuğunu mesleki eğitim merkezine gönderen 15-18 yaş arası tüm öğrencilerin annelerinin hesabına ayda 600 lira yatırmaya başladık. Bu önemli bir destek. Mevcuttaki öğrenci sayısı artsa dahi bizim bütçemizde ona göre artacak. Helal hoş olsun. Yeter ki çocuklarımız gençlerimiz meslek sahibi olsunlar. Hem diploma hem de meslekleri olsun. Böylelikle işsiz kimse kalmasın. Fabrika ve iş yerlerimiz elemansız kalmasın, istihdam, üretim ve ihracat artsın. Bu proje ile gençlerimiz, aileler, ülkemiz, işveren kısaca herkes kazanıyor. Bu işin kaybedeni yok. Herkes kazanacak" dedi.

15.444.086 KİTAP DAĞITIMI YAPTI

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin ve vatandaşların her alanda ve her yerde kitaplardan faydalanabilmeleri için 2009 yılından bu yana 15.444.086 adet kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu liselere, ortaokullara, vatandaşlara, berber ve taksi duraklarına, kahvehanelere, gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde eğitim gören öğrencilere ve vatandaşlara kitap dağıtarak, okumayı teşvik etti.

KARNE HEDİYESİ SPOR AYAKKABI

Şahinbey Belediyesi her yıl geleneksel hale getirdiği karne hediyesi olarak spor ayakkabı dağıtımını sürdürmeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi karne hediyesi olarak bu zamana kadar 1.088.000 adet spor ayakkabısı dağıttı.

TÜRKİYENİN EN FAZLA ÖĞRENCİSİNE SAHİP İLÇE

Türkiye'nin en fazla öğrencisinin Şahinbey ilçesinde olduğunu kaydeden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "İlçemizde 280 bin öğrenci var. Nüfusu bize yakın olan Ankara Çankaya ve Keçiören ilçelerinde 180 bin öğrenci bulunuyor. Biz bundan dolayı öğrencilere çok önem veriyoruz. Bugüne kadar eğitime 5.072.079.923 TL'lik harcama yaptık. Şahinbey Belediyesi olarak Pandemide 52 bin tableti 6 aylık internet paketi ile öğrencilere hediye ettik. TEKNOFEST'e katılan takımlara maddi destek olduk. Belediye olarak ilçemizde 5 okul, 3 adet yurt yaptık. Okullara ve parklara 217 halı saha yaptık. "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesiyle bugüne kadar 180.017 öğrencimizi ve vatandaşımızı ecdadıyla bir araya getiriyoruz." diye konuştu.

DEV KÜTÜPHANE

Şahinbey Belediyesi dev proje halkasına bir yenisini daha ekleyerek Akkent Mahallesi'ne Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni yapıyor. Şahinbey Belediyesi eğitim kalitesinin artması ve gençlerin ve öğrencilerin dünyanın her tarafındaki kitaplara erişimini sağlamak için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nin karşısına 40 bin metrekarelik alan üzerine Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni yapıyor. Şahinbey Belediyesi ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte okullarda 60 adet Z kütüphane yaparak öğrencilerin hizmetine sundu.

24 SAAT AÇIK OLACAK

Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesinin Şahinbey'e yapılacağı müjdesini veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Millet Kütüphanemizin imkânlarını saymakla bitmez. Kütüphanemizde Grup Çalışma Salonları, Çocuk Kütüphanesi, Engelsiz Yaşam Kütüphanesi, Yemekhane ve Kafeterya, Ücretsiz İnternet Hizmetleri ile 24 saat açık olacak. Mimarisiyle, içindeki fonksiyonları ile 40 bin metrekare inşaat alanı ile Millet Kütüphanemiz şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı gibi simge mimari yapılarından biri olacak" dedi.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE 116.000 BİSİKLET

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye etme geleneğini sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin talepleri üzerine daha önce 6 takdir belgesi ile verilen bisikletlerin şartlarında değişikliğe giderek 2 teşekkür belgesi getiren başarılı öğrenciye bisiklet hediye edileceği müjdesini verdi. Şahinbey Belediyesi öğrencilere şu ana kadar 116.000 adet bisiklet hediye etti.

GENÇLERİMİZ ÇOK ŞANSLI

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimiz için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Onların daha iyi eğitim almaları için okul arsalarından tutun okul, spor tesisi ve gençlik merkezleri yapımına kadar çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimize her yıl karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Şu ana kadar toplamda 1.088.000 çift ayakkabı hediye etmişiz. Gençlerimiz çok şanslı sadece Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin rahat bir şekilde spor yapmaları için 217 tane halı saha yaptık. Ayrıca daha önce 6 takdir getiren başarılı öğrenciye hediye ettiğimiz bisiklet şartını da 2 teşekküre düşürdük. Başarmak öğrencilerimizden hediyeler bizden" dedi.