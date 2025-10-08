Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve destek birimlerinde ihtiyaç duyulan iş gücünü karşılamak amacıyla personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan 2 bin 753 sürekli işçi alımı başvuruları, adaylar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, hangi illere alım yapılacak, kadro dağılımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru detayları haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Henüz Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları açılmış değil. Bakanlık ve İŞKUR resmi internet adresleri üzerinden yayımlanan bilgilere göre, başvuru ekranının kısa süre içerisinde aktif olması bekleniyor. Adaylar, başvuru ekranının açılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, başvuru tarihlerinin resmi duyurularla kesinleşmesi ve şartların eksiksiz yerine getirilmesidir. Resmi açıklamalar için İŞKUR ve Sağlık Bakanlığı YHGM internet adresleri takip edilmelidir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının tam tarihi henüz ilan edilmedi. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan 3 bin 658 sürekli işçi alımındaki süreç göz önüne alındığında, başvuruların yayımlanmasının ardından genellikle 1-2 hafta içinde sona erdiği gözlemleniyor.

Bu yılki alım sürecinde de benzer bir takvim uygulanması bekleniyor. Başvuru ekranı açıldığında adayların gerekli belgeleri ve bilgileri hazır bulundurması, işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamaları açısından önem taşıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımlarında adaylardan genel olarak aşağıdaki şartlar aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvurulan pozisyon için belirlenen eğitim ve deneyim kriterlerini karşılamak. Örneğin temizlik görevlisi için lise veya dengi okul mezuniyeti, güvenlik görevlisi için silahsız güvenlik sertifikası gibi.

Başvuru yapılan ilin ikametgah şartını sağlamak. Geçmiş alımlarda adayların başvurduğu ilde ikamet ediyor olması zorunluydu.

Kamu haklarından mahrum olmamak ve adli sicil kaydı temiz olmak.

Özel branşlar için ek şartlar ve belgeler, ilan yayınlandığında detaylı şekilde duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI HANGİ İLLERE ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımlarında hangi illere alım yapılacağı, ilanlar yayımlandıktan sonra netleşiyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan alımlar Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirildi ve adaylardan başvuru yaptıkları ilde ikamet etme şartı istendi.

Bu yılki alımlarda da benzer şekilde, adayların yaşadıkları illere uygun kadrolara başvurması bekleniyor. İl bazlı dağılım, ilan yayımlandığında resmi platformlar üzerinden detaylı şekilde duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

Sağlık Bakanlığı personel alımında kadro ve kontenjan dağılımı, her pozisyonun niteliğine göre belirleniyor. Mayıs 2025 döneminde yapılan 3 bin 658 sürekli işçi alımında dağılım şu şekilde olmuştu:

3.170 Temizlik Görevlisi

240 Silahsız Güvenlik Görevlisi

242 Klinik Destek Elemanı (Hastane)

6 Aşçı

2025 yılı alımında da benzer branşlarda dağılımın yapılması bekleniyor. Kadro ve branş detayları, ilan yayımlandıktan sonra hem İŞKUR hem de Sağlık Bakanlığı resmi web sitesinde paylaşılacak.

Kadro ve branş dağılımının yanı sıra, başvuru yapacak adayların başvurularını dikkatle takip etmesi ve şartları eksiksiz yerine getirmesi büyük önem taşıyor.