Sağlık Bakanlığı 26 Bin 673 Personel Alımı İçin Bekleyiş Sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli memur ve işçi alımı için bekleyiş sürüyor. Eylül ayının ilk haftası geride kalırken, 4 Eylül 2026 Cuma tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından herhangi bir ilan yayımlanmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yakın zamanda konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kadro ve branş dağılımı henüz belli olmuş değil. Adaylar, başvuru tarihlerinin ve hangi branşlarda alım yapılacağının duyurulmasını bekliyor. Alım kapsamında sağlık hizmetleri, yardımcı sağlık hizmetleri ve idari kadrolar gibi farklı alanlarda personel istihdam edilmesi bekleniyor; ancak hangi kadroların açılacağı ve başvuru koşulları henüz netleşmedi.

Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde ilanı yayımlaması beklenirken, adayların gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri öneriliyor. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte, 26 bin 673 kişilik alımın Türkiye genelindeki sağlık kurumlarına önemli bir istihdam katkısı sağlaması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi